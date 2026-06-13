"İlham verici bir performans"... Amerikan gazeteleri Paraguay'ın dörtlüsünü nasıl değerlendirdi?

2026 Dünya Kupası, ABD milli takımının bu cumartesi sabahı Los Angeles'ta Paraguay'ı 4-1'lik büyük bir skorla mağlup ederek turnuvaya başlamasının ardından, ABD'deki medya manşetlerinde güçlü bir şekilde yerini aldı. Bu maç, açılış turunun en dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

Amerikan gazeteleri ve internet siteleri, ABD milli takımının performansını överek, takımın kendi evinde düzenlenen turnuvada rakiplerine erken bir mesaj gönderdiğini belirtti.

ESPN, ev sahibi takımın taraftarları önünde yaptığı mükemmel başlangıca atıfta bulunarak, ABD milli takımının "kendi sahasında güçlü bir mesaj verdiğini" belirtti.

"USA Today" gazetesi ise, ABD milli takımının 4-1'lik skorla maçı kazanmasının ardından, bu performansı "ilham verici" olarak nitelendirdi.

"New York Times" gazetesi ise "The Athletic" platformunda yayınlanan bir haberde, ABD'nin "kolay bir galibiyet elde ettiğini" vurgulayarak, takımın maçın gidişatını kontrol altına almasını övdü.

Aynı bağlamda, "Fox" kanalı maçı çevreleyen taraftar atmosferine odaklandı ve Los Angeles stadyumundaki coşkunun, büyük seyirci katılımı ve zaferi eşlik eden kutlamalar ışığında "göz ardı edilemez" olduğunu belirtti.

Kanada'da beraberlik coşkusu

Kanada'da ise, Kanada milli takımının Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalması, galibiyet elde edememesine rağmen büyük ilgi gördü.

Kanadalı "Globe and Mail" gazetesi, maçın önemi ve ev sahibi takımın Toronto'daki taraftarları önünde oynadığı Dünya Kupası atmosferi göz önüne alındığında, bu sonucu "milli takım tarihinin en büyük beraberliği" olarak nitelendirdi.

Boston'da ilginç bir olay

Maç sonuçlarının ötesinde, İskoç taraftarlar, ünlü dizi "Cheers"in tema şarkısını söyleyen taraftarların videolarının yayılmasının ardından, ABD'nin Boston kentinde dikkatleri üzerine çekti.

Bu sahne, "Boston Globe" gazetesini, Dünya Kupası'nın ilk günlerini süsleyen ilginç yan hikayelerden biri olarak, İskoç taraftarların bu şarkıyı söyleme nedenini okuyucularına açıklayan özel bir haber yayınlamaya itti.

Görünüşe göre turnuva, sadece sahadaki sonuçlarla değil, aynı zamanda dünyanın en büyük futbol etkinliğine eşlik eden taraftar hikayeleri ve olağanüstü atmosferle de Kuzey Amerika'daki medya sahnesinde varlığını hissettirmeye başladı.