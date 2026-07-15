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İlham verici bir mesaj ve iki fotoğraf… Hakimi, Fas’taki şokun ardından sessizliğini bozdu

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
A. Hakimi
Fransa
Fas

Fas milli takım kaptanı Ashraf Hakimi, Atlas Kaplanları'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesine ilişkin yorumda bulundu.

Fas, çeyrek finalde Fransa'ya 0-2 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

Hakimi, Instagram'daki resmi hesabından iki fotoğraf paylaştı; ilki Fransa maçı sonrası çekilmiş kendi fotoğrafı, ikincisi ise Fas milli takımının grup fotoğrafıydı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, "Büyük uluslar tek bir yenilgiyle değil, tarih boyunca inşa ettikleriyle tanınır" diye yazdı.

Ardından, “Fas tarihini yazmaya devam ediyor ve en iyisi henüz gelmedi… Allah, vatan, kral” diye ekledi.

Dünya Kupası
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Fas, 2022 Dünya Kupası’nda turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası tarihindeki en iyi Arap ve Afrika başarısını elde ettikten sonra, 2026 Dünya Kupası’nda da ileriye gitmeyi umuyordu.

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