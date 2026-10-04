Manchester City'nin oyun kurucusu Rayan Cherki, Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise ile aralarında anlaşmazlık yaşandığı yönündeki söylentilere, mevcut uluslararası ara dönemini kapatacak ve yarın pazartesi akşamı oynanması planlanan Belçika maçı öncesinde yanıt verdi.

Fransa Milli Takımı mevcut uluslararası ara döneminde 3 maç oynadı; Türkiye (1-0) ve Belçika (1-0) karşısında iki galibiyet aldı, İtalya ile ise berabere kaldı (1-1).

Fransız "L'Équipe" gazetesinin bugün pazar günü yayımladığı söylenti büyük yankı uyandırdı. Gazete, Rayan Cherki ile Michael Olise arasında bir anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, Bayern Münih'in yıldızının Manchester City'li oyuncunun tutumunu her zaman anlamadığını ifade etti.

Cherki, sosyal medya hesapları üzerinden bu söylentileri hızla yalanladı.

23 yaşındaki oyuncu, "X" üzerindeki kişisel hesabından şunları yazdı: "Bir iftira daha.. ne harika bir ilham kaynağı!".







