İlginç iddia! "Griezmann'ın sorunları var ve keyif almıyor"

Antoine Griezmann'ı keşfeden Eric Olhats, yıldız futbolcunun Barcelona'da sorunlar yaşadığını iddia etti.

Antoine Griezmann'ı keşfeden scout olarak bilinen Eric Olhats, Fransız yıldızın 'da mutlu olmadığını öne sürdü.

Eric Olhats, Griezmann'ın henüz 13 yaşındayken 'a transfer olmasını sağladı. Sociedad formasıyla 201 karşılaşmaya çıkan Fransız oyuncu, sonrasında 'e ve Barcelona'ya transfer oldu.

Olhats, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada, "Atletico Madrid'den ayrıldığında yaşanan karışıklığı ve tartışmaları görünce çok üzülmüştüm. Bu durum beni gerçekten kötü etkiledi. Ancak neden Barcelona'ya imza atmak istediğini anlayabiliyorum. Barça, Barça'dır" şeklinde konuştu ve ekledi:

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"Diğer oyuncular ve arkadaşları, onun Barcelona'nın oyun taktiğine uyum sağlayacağını söyledi ancak ben onun performansından memnun değilim. Sorunları var ve keyif almıyor. Onun sahip olduğu yeteneğin farkındayım. Çok daha fazlasını yapabilir."