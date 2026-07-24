Bir dönem 51 milyon euro karşılığında kadrosuna katılan Palhinha için Bayern Münih'in 25 ila 30 milyon euro talep ettiği bildirildi. Suudi Arabistan ve Türkiye'den kulüplerin bu rakamı kabul etmeye hazır olduğu belirtilirken, son olarak Tottenham Hotspur'da kiralık olarak forma giyen Palhinha'nın ailevi durumunu da gerekçe göstererek teklifleri reddettiği aktarıldı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun iki küçük çocuğu Portekiz'de yaşıyor. Kendisi de onlardan çok uzak olmak istemiyor ve onları düzenli olarak görmek istiyor. En yakın çözüm Lizbon'un iki dev kulübünden birine transfer olması, yani Sporting ya da Benfica'ya gitmesi olurdu. Ancak bu kulüplerin bonservis ve maaştan oluşan toplam paketi karşılaması pek mümkün görünmüyor. Şu anda umut veren alternatif olarak ise, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye rekor bedelle satışının ardından ciddi mali kaynaklara sahip olan ve merkez orta sahada ihtiyacı bulunan Aston Villa öne çıkıyor.

Galatasaray, Sacha Boey için satın alma opsiyonunu kullanmadı

Boey son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi. Bayern Münih, oyuncuyu 2024'ün başında buradan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak Galatasaray, 25 yaşındaki sağ bek için belirlenen 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kullanmadı.

Bayern Münih'in şimdi de diğer kulüplerle görüşmelerde tam olarak bu rakamda ısrar ettiği ve bunun Premier League'den mevcut talipleri şu ana kadar caydırdığı ifade ediliyor. Son aylarda Boey'nin adı Fransa Ligue 1'den kulüplerle de anılmıştı.

FC Bayern: Bryan Zaragoza muhtemelen İspanya'ya dönmek istiyor

Bryan Zaragoza'nın da bu arada ülkesine, İspanya'ya dönmek istediği öne sürülüyor. Espanyol, Malaga ve Sevilla'nın oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. 24 yaşındaki sol kanatta sorunun bonservis bedelinden çok maaş beklentileri olduğu düşünülüyor. Zaragoza, geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giydi ve Münih'te yılda yaklaşık dört milyon euro kazanıyor. Oyuncu, bu arada, 2024'te Granada'dan transfer edildiğinde toplamda 17 milyon euroya mal olmuştu.

Zaragoza şu anda diz iltihabının ardından geri dönüşü için çalışıyor. Palhinha ile Boey, pazartesi günü hazırlıkların başlangıcında takımın normal antrenmanına katıldı. İki oyuncunun da sözleşmesi 2028'e kadar sürerken, Zaragoza'nınki 2029'a kadar devam ediyor.