2026 Dünya Kupası finalinden birkaç saat önce, konuşmalar artık sadece beklenen şampiyonun kim olacağıyla sınırlı kalmadı, futbol dünyasının en ünlü bireysel yarışmasına da uzandı. “Altın Top” ödülünün resmi hesabı, pek çok kişinin Lionel Messi’yi ödülün en güçlü adaylarından biri olarak yeniden gündeme getiren bir mesaj olarak değerlendirdiği alışılmadık bir hamleyle geniş çaplı bir tartışma dalgası yarattı.

Gözler, önümüzdeki Pazar günü oynanacak Arjantin-İspanya karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Bu maçın sadece Dünya Kupası şampiyonluğunu belirlemekle kalmayıp, futbolun önde gelen yıldızları arasındaki rekabetin kızıştığı bir ortamda 2026 Altın Top ödülünün sahibini de belirleyebileceği düşünülüyor.

Messi, 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği muhteşem performansın ardından şu ana kadar adaylar arasında başı çekiyor. 8 golle gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Messi, 4 asistle toplam 12 gole katkı sağladı; bu, 1970’ten beri hiçbir oyuncunun başaramadığı bir rakam.

Tartışmayı yeniden gündeme getiren bir paylaşım

Final maçından birkaç saat önce, Altın Top Ödülü’nün resmi hesabı dikkat çekici bir hatırlatma yayınlayarak, “Avrupa ligleri dışında oynayan bir oyuncunun da ödülü kazanma hakkı olduğunu” vurguladı; bu adım, birçok kişi tarafından bu dönemde alışılmadık bir hareket olarak nitelendirildi.

Altın Top hesabı, ödülün resmi web sitesindeyeralan ve Avrupa kıtası dışında oynayan oyuncuların ödülü kazanma hakkına sahip olduğunu anlatan bir makaleyi yeniden paylaştı. İronik olan ise, ödül yarışından fiilen elenen Messi’nin rakibi ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafının makalenin başını süslemesiydi.

Resmi web sitesi aynı makalede, Messi’nin Avrupa dışındaki bir takımı temsil etmesine rağmen ödülü kazanmayı başaran tek oyuncu olduğunu ortaya koydu; bu, 2023 yılında ABD’li Inter Miami ile ödülü kazandığı zamandı.

Bu yayın, hâlâ Inter Miami'de forma giyen Messi'nin adını adaylıkların ön saflarına güçlü bir şekilde geri getirdi; bu durum, İspanyol "AS" gazetesini, Messi'nin milli takımını Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıması halinde kariyerinde dokuzuncu kez bu ödüle layık görülebileceğine dair bir hazırlık olarak değerlendirmeye itti.

Her şeyi belirleyecek bir final

"AS" gazetesine göre, Arjantin'in şampiyon olması, Messi'yi Altın Top ödülünün en güçlü adayı haline getirecek. Messi, bu sezon Inter Miami ile ABD ligi şampiyonluğunu kazanmasının yanı sıra, kariyerinde ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu da elde etme olasılığı bulunuyor. Bu başarı, 39 yaşında olmasına rağmen, Messi'nin tarihsel rekorunu yeni bir seviyeye taşıyabilir.

Raporda, Messi’nin dünya çapında gördüğü takdirin yanı sıra bu sezon elde ettiği başarıların, milli takımını şampiyonluğa taşıması halinde ödülü kazanma şansını büyük ölçüde artıracağı belirtiliyor.

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Peki ya İspanya kazanırsa?

Öte yandan rapor, İspanya milli takımının şampiyonluğunun Altın Top yarışını aynı netlikte sonuçlandırmayacağına işaret ediyor; zira tercih, La Liga şampiyonluğunu Dünya Kupası'nı kazanma olasılığıyla birleştiren genç yıldız Lamine Yamal'a yönelebilir.

Ayrıca, iki dönem önce bu ödülü kazanmış olması ve birçok eleştirmen nezdinde sahip olduğu büyük itibar nedeniyle Rodri’nin adı da güçlü bir şekilde gündemde kalmaya devam ediyor.

Final, rakiplerin kaderini belirleyebilir

Rapora göre, Harry Kane, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Michael Olise ve Ousmane Dembélé gibi diğer adayların umutları, final maçının sonucuna bağlı hale gelebilir.

Messi’nin Dünya Kupası’nı kazanması durumunda bu oyuncuların şansı büyük ölçüde azalırken, İspanya’nın Arjantin’i yenmesi halinde yarış yeniden sıfırdan başlayabilir.

Hesabın paylaşımıyla ödülün yönü arasında bir bağlantı kuran resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, paylaşımın zamanlaması, bu mesajın sadece organizasyonel bir açıklama mı olduğu, yoksa Messi’nin finalden Dünya Kupası’nı kaldırarak dönmesi halinde Altın Top’a giden yolun onun için açılmış olacağına dair erken bir işaret mi olduğu konusunda geniş çaplı sorulara yol açtı.

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