Madrid’deki Carlos III Üniversitesi’nin de katıldığı yeni bir uluslararası bilimsel araştırma, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki tarihi futbol rekabetinin salt sportif sınırların ötesine geçtiğini ve taraftarların ideolojik ve siyasi eğilimleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Madrid'deki Carlos III Üniversitesi, Singapur Ulusal Üniversitesi ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bu çalışma, "ilerici eğilimli kişilerin genel olarak Messi'yi tercih ettiğini, muhafazakarların ise Cristiano Ronaldo'yu seçme eğiliminde olduğunu" ortaya koydu.

Madrid'deki Carlos III Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Juan Lenz Enstitüsü'nde öğretim üyesi olan ve çalışmanın hazırlanmasına katkıda bulunan Teresa Gil López, siyasi ideolojinin "tercihi tahmin etmede en güçlü ve belirleyici tek faktör" olduğunu açıkladı. Bunu, demografik faktörler, medya kullanım düzeyi ve katılımcıların kişilik ve bilişsel özellikleri gibi unsurlar göz ardı edildikten sonra belirlediler.

Gil López, “Anketteki en ilerici katılımcılar Messi’yi tercih ederken, en muhafazakar olanlar Ronaldo’yu tercih ediyor. Ayrıca yaş ve siyasi ideoloji arasındaki etkileşimin dikkat çekici bir etkisi göze çarpıyor; siyasi yönelimin etkisi genç gruplarda daha belirgin olarak ortaya çıkarken, bu etki daha yaşlı gruplarda kademeli olarak azalıyor” dedi.

Çalışmanın yazarları, bu sonuçların kesin bir şekilde yorumlanmaması veya taraftarların kişisel zevkleri hakkında nihai bir yargı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti; aksine, “bu bulgu, kişisel tercihlerin altında yatan ve sosyal ve siyasi yaşamı etkileyen akımların ve değerlerin varlığına işaret ediyor.”

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacı Seifuddin Ahmed, çalışmanın “hiç kimsenin zevkine dair kesin bir yargı olmadığını ve siyasetin bireyin futbol tercihini kaçınılmaz, otomatik ve kaçınılmaz bir şekilde belirlediğini iddia etmediğini” belirtti.

Araştırmacı, çalışmanın “siyasi kimliğimiz ile kültürel yaşamımız arasındaki sınırın çoğumuzun sandığından çok daha ince hale geldiğini” ve “hepimizin tamamen kişisel bir mesele olarak algıladığımız Messi ile Ronaldo arasındaki rekabetin, aslında daha geniş kapsamlı temel değerleri yansıtan anlatıları yansıttığını” vurguladı.

Aynı araştırmacı şunları ekledi: “Bu iki oyuncudan birini tercih eden çoğu kişi, bu tercihi tamamen kendilerine ait, belirli anılarla, izledikleri maçlarla ve kendilerini heyecanlandıran oyun tarzlarıyla bağlantılı bir şey olarak yaşıyor; bu şüphesiz doğru bir durumdur.”

Ahmed sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak bu kişisel katmanın altında, verilerimiz siyasi hayatımızı da düzenleyen değerler ve eğilimlerle bağlantılı başka bir katmanın varlığına işaret ediyor. Bu bulgu, kişisel boyutu ortadan kaldırmıyor; sadece bunun tek etken olmadığını açıklıyor.”

Sosyal Bilimler Araştırma Ağı aracılığıyla yayınlanan bu çalışma, 2026 yılının Nisan ve Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen sınır ötesi bir çevrimiçi anketin sonucudur ve 26 ülkede kota örnekleme yöntemine göre seçilen 10.661 katılımcıdan oluşan büyük bir örnekleme dayanmaktadır.

Çalışmada, ülkelerin seçiminde küresel kültür çeşitliliği, ekonomik büyüme ve siyasi sistemler göz önünde bulundurulurken, her ülkedeki örneklemler yaş ve cinsiyete göre dengelendi; böylece yetişkin nüfusun gerçek dağılımına olabildiğince yakınlaştırıldı.

Veri toplama süreci, ideolojik ve siyasi eğilimleri, demografik değişkenleri ve medya tüketim alışkanlıklarını izlemek için ek ölçütlerin yanı sıra, katılımcıların kişiliklerini ve bilişsel algılarını değerlendirmek üzere kullanılan bir dizi madde ve ölçütü de içeriyordu.