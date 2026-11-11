“İletişim kurabileceğiz”: Philipp Treu, Almanya Berlin'deki belirleyici maçı hedeflerken Sırbistan'la seyircisiz statta oynanacak ürpertici karşılaşmayı heyecanla bekliyor

Almanya’nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belgrad’a yapacağı deplasmanda tribünlere taraftar alınmayacak. Bu da maçın tekinsiz ve ruhsuz bir atmosferde oynanacağı anlamına geliyor. Birçok futbolcu seyircisiz futbolun bu havasından hoşlanmasa da SC Freiburg beki Philipp Treu, Almanya’nın boş tribünleri avantajına çevirebileceğini savunuyor.

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Belgrad’daki sessizliği aşmak

Stadion Rajko Mitic’teki atmosfer geleneksel olarak Avrupa futbolunun en yıldırıcı atmosferlerinden biri. Ancak Almanya, cuma gecesi çok farklı bir ortamla karşılaşacak. Ayrımcı olayların ardından UEFA’nın verdiği yaptırım nedeniyle maç seyircisiz oynanacak; yalnızca 15 yaşından küçük sınırlı sayıda çocuğun tribüne alınmasına izin verilecek. Treu, ev sahibi taraftarların coşkulu desteğinin olmayışının deplasman ekibine taktik açıdan bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

Treu, DFB’nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Bu elbette üzücü çünkü her futbolcu taraftarların önünde oynamak ister. Ama pandemi döneminde buna benzer bir şey yaşadık, dolayısıyla nasıl bir şey olduğunu biliyoruz,” dedi. Sessiz stadın takımın sahadaki koordinasyonuna yardımcı olabileceğini belirten Treu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Olası avantajlardan biri, sahada birbirimizle daha iyi iletişim kurabilecek olmamız. Ama genel olarak bu koşullar bizim için pek bir fark yaratmayacak.”

Millî takım mücadelesine hazır

Treu için millî takım kadrosuna katılmak, karşılığını aldığı bir geçiş süreci oldu. İlk maçına çıkmış olması sayesinde Derry Scherhant gibi diğer yeni oyunculara yol gösterebildi. Kadrodaki sıcak karşılamaya dikkat çeken Treu, daha deneyimli oyuncuların Klopp’un yüksek tempolu sistemine geçişin herkes için olabildiğince sorunsuz olması adına özel çaba gösterdiğini söyledi.

“Her şeyden önce, burada bulunmak bile inanılmaz bir onur. Başlangıçta bana gerçekten yardımcı olan şeylerden biri, Nico Schlotterbeck gibi pek çok oyuncuyu zaten tanıyor olmamdı. Herkes bizi çok sıcak karşıladı. Özellikle daha deneyimli oyuncular, yeni gelenleri tanımak için çaba gösterdi. İşleri bizim için bu kadar kolaylaştırdıkları için tüm takıma çok teşekkür borçluyuz. Takımdaki arkadaşlarla çalışmak çok keyifliydi. Ben kadroyla zaten iki hafta geçirmiş olduğum için Derry’nin uyum sağlamasına yardımcı olabildim,” diye ekledi Treu.

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Jurgen Klopp yönetiminde taktiksel gelişim

Almanya’nın mevcut döneminde beklerden beklenen taktiksel görevler, yüksek düzeyde çok yönlülük ve hücuma katkı gerektiriyor. Treu, millî takıma seçilmesinde Freiburg’a transferinin belirleyici olduğunu söyledi ve hücuma çıkarken sahip olduğu daha fazla özgürlüğü gelişimindeki temel etkenlerden biri olarak gösterdi. Savunmanın kanatlarından daha fazla gol tehdidi oluşturarak kulüp takımındaki formunu millî takım düzeyine taşımak istiyor.

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Rolü ve takım arkadaşlarıyla iletişimi hakkında Treu şunları söyledi: “Doğal olarak çok açık bir insanım ve şimdiden örnek olarak liderlik etmeye çalışıyorum. Bunu önceki kulüplerimde de yaptım. Etrafımdaki oyuncularla ilişkiler kurmayı seviyorum ve bir bek olarak sahada çok fazla iletişim kuruyorum. Bu, özellikle Jonathan Tah ile Hollanda karşısında çok iyi işledi. Sürekli iletişim hâlindeydik ve birbirimize talimatlar verdik. Bu bana güven veriyor ve diğer oyuncuların da buna iyi karşılık verdiğini düşünüyorum.”

Berlin’deki belirleyici maça doğru

Almanya için Uluslar Ligi grup aşamasının son maçlarında çok şey söz konusu. Klopp’un takımı, A2 Grubu’nda hem Yunanistan’ın hem de Hollanda’nın gerisinde, hassas bir konumda bulunuyor. Pazartesi günü Berlin’de oynanacak maçın tur atlama açısından gerçek bir karar maçına dönüşmesi için Belgrad’da galibiyet alınması şart görülüyor. Kadro, Sırbistan’daki alışılmadık koşulların kendisini hedefinden uzaklaştırmasına izin vermeden önündeki göreve odaklanmayı sürdürüyor.

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“Grupta her şey hâlâ mümkün. Berlin’de belirleyici bir maça çıkabilmek için Sırbistan karşılaşmasına kazanma kararlılığıyla gidiyoruz. Şimdilik odağımız bu. Sırbistan’da kolay bir maç olmayacağını biliyoruz ama oraya gidip olumlu bir sonuç almak istiyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı Treu.