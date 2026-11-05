Arsenal kalecisi David Raya, takımının çarşamba gecesi Slavia Prag deplasmanında 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetini korumayı başarmasına rağmen ikinci yarıdaki performansını geliştirmesi gerektiğini kabul etti. Noni Madueke ve Viktor Gyokeres'in ilk yarıdaki golleri Arsenal'a üstünlüğü getirdi. Ancak ev sahibi Çek ekibi, Fortuna Arena'da maçın son bölümünde geri dönüş için mücadele etti.

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İspanyol kaleci daha fazla kontrol istiyor

Raya, takım arkadaşlarını 4. haftada Çek başkentinde beş dakikalık uzatma süresini atlattıktan sonra tempoyu düşürme lükslerinin olmadığı konusunda uyardı. Sahanın diğer ucunda ise 28 yaşındaki İsveçli forvet Gyokeres, Ben White, Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Mikel Merino ve Eberechi Eze ile birlikte yapılan altı değişiklikten biri olarak sezona altıncı kez ilk 11'de başladığı maçta fırsatını değerlendirdi. Madueke'nin dokuzuncu dakikada attığı açılış golünün pasını verdikten ve Tomas Holes'in topu dışarı gönderdiğini gördükten sonra Gyokeres, 38. dakikada Merino ile yaptığı iş birliğinin ardından topu uzak direğe çarptırarak ağlara gönderdi.

Özensiz top kayıpları ikinci yarıda baskıya yol açtı

Bu gol, Gyokeres'in ocak ayında Kairat Almaty'ye karşı attığı golden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde açık oyundan kaydettiği ilk goldü. Bu sezon daha önceki tek golünü ise Fleetwood deplasmanındaki Carabao Cup yenilgisinde atmıştı. O maçta oyundan atılan genç Max Dowman, çarşamba günü de maçın son bölümünde oyuna girdi. Ev sahibi ekibin kalecisi Nazar Domchak, Declan Rice ve yeniden forma giyebilecek duruma gelen Christos Tzolis'in de dahil olduğu paslaşmanın ardından Madueke'nin şutunu çıkarması da dahil olmak üzere birkaç kurtarış yapsa da Slavia, ikinci yarıda 17 şut çekti.

Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Raya, iki devre arasındaki farkı şöyle değerlendirdi: "İlk yarıda gerçekten iyi oynadık, maç boyunca üstünlük kurduk ve çok sayıda fırsat yarattık. Bence birkaç gol daha atabilirdik. İkinci yarı, özellikle onların açısından, tamamen farklıydı. Vites yükselttiler. Biraz şaşırdık ve işimizi gerçekten zorlaştırdılar. Bundan ders çıkarmalıyız. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz ama ilerisi için geliştirmemiz gereken çok şey var."

Devre arasından sonra neyin değiştiği sorulduğunda ise şunları ekledi: "Biraz daha önde ve biraz daha yoğun pres yapmaya başladılar. Özellikle hücumun son bölümünde çok fazla top kaybettik; bu da kendi kalemize doğru koşmak zorunda kalmamız anlamına geliyordu. Bu pozisyonları kontrol etmeli, onlara hâkim olmalı ve üçüncü, dördüncü, beşinci golleri aramak için topu elimizde tutmalıyız."

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Akrobatik kurtarış kritik galibiyeti korudu

Gabriel Magalhaes, sonradan oyuna giren Ange N'Guessan'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkardı ve VAR, Merino ile Wiktor Nowak arasındaki pozisyonun kazara gerçekleşen bir kafa kafaya çarpışma olduğuna hükmetti. Ardından Raya, Oskar Kubiak'ın kafa vuruşunu direğe çeldi; daha sonra Nowak, David Jurasek'in 90. dakikadaki ortasını gole çevirdi.

Skor 2-0'ken yaptığı kurtarışı değerlendiren Raya sözlerini şöyle tamamladı: "Çok yakındı, Bayern'e karşı yaptığım son kurtarışa çok benziyordu. Takıma bu şekilde yardımcı olduğum için çok mutluyum. İşimi olabilecek en iyi şekilde yapmaya ve kalemi gole kapatmaya çalışıyorum çünkü bunun çok sayıda maç kazanmaya yardımcı olduğunu biliyoruz."

Premier League lideri Hull'u ağırlayacak

Üç puanı alan son İngiltere şampiyonu, dört maçta topladığı 10 puanla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi. Geçen hafta sonu Liverpool'u 1-0 yendikten ve Prag'da da galip geldikten sonra Mikel Arteta'nın Premier League lideri ekibi, kasım ayındaki millî maç arasından önce yeniden lig mücadelesine odaklanıyor. Arsenal, 10. hafta karşılaşmasında 7 Kasım Cumartesi günü Hull City'yi Kuzey Londra'da ağırlayacak.