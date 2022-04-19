İlerleme vs protesto: Liverpool ve Manchester United neden şu anda ayrı kutuplar?

İngiliz futbolunun en başarılı iki kulübünün birbirine zıt kaderlerini özetleyen bir gün geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Liverpool taraftarları Cumartesi günü Wembley'de parti verirken, Manchester United'lılar Old Trafford'un önünde protesto gösterisi yapıyordu. Kop tribünü kahramanlarını selamlarken, United tarihinin en pahalı oyuncusu olan Paul Pogba kendi taraftarlarından bir kesim tarafından yuhalanıyor ve "s*ktir gitsin" deniyordu.

jurgen Klopp'un ekibi Manchester City'i yenerken yarıştığı dört kulvarda da şampiyonluk iddasını sürdürüyordu. Öte yandan Ralf Rangnick 37 yaşındaki bir yıldız hat-trick yapmadan ligin dibindeki bir takımı yenemiyordu.

Salı gecesi, iki farklı dünya Anfield'da çarpışacak: ilericiler protestoculara karşı; Klopp'un kolektif ekibi, Rangnick'in bireylerden oluşan ekibine karşı.

Liverpool bir galibiyetle Premier Lig'in zirvesine çıkacak ve çoğu kişi onların kazanmasını bekliyor. Ve bu, United'ın şu anda içinde bulunduğu karmaşa hakkında her şeyi söylemiyor mu?

Kırmızı Şeytanlar için unutulması gereken bir sezon oldu. İyimserlikle başlayan, ancak gözden geçirme, temizlik ve sıfırlama konuşmalarıyla tanıdık bir şekilde sona erecek.

Görünüşe göre hiçbir şey değişmedi, ancak bu büyük kulüp rekabete geri dönecekse, her şey değişmeli.

Geçen sezon Manchester City'nin en yakın rakibinin United olduğunu düşününce kulağa tuhaf geliyor.

Jadon Sancho, Raphael Varane ve Cristiano Ronaldo'nun transferleriyle sezona çılgın bir başlangıç yapmışlardı.

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Şimdi zirvenin 20 puan gerisinde ve Liverpool'un 19 puan gerisindeler.

Spurs'ün mücadeleleri ve Arsenal'in sallantıları olmasaydı, Şampiyonlar Ligi fikrinden çoktan vazgeçmek zorunda kalacaklardı.

Yeni bir menajer- muhtemelen Ajax'tan Erik Ten Hag - yaz aylarında gelecek ve Sir Alex Ferguson'un 2013'te emekli olmasından bu yana beşinci menajer olacak. United o zamanlar şampiyondu...

Bu sezon City'yi alt edebilirlerse United'ın lig şampiyonluklarına eşit olacak Liverpool'da böyle bir endişe yok.

Büyük düşmanları teklerken, Kırmızılar ateş püskürüyor.

Bu özel rekabetin tuhaflıklarından biri, biri uçarken diğerinin genellikle bocalamasıdır. Nadiren her ikisi de yukarı doğru bir eğri üzerindedir. United'ın korkusu, Liverpool ve City ile ciddi şekilde rekabet edebilecek bir konuma gelmelerinin yıllar alabileceği.

Bunu asla kabul etmezler, en azından kamuoyu önünde, ama Liverpool, United'ın ileriye dönük planı olmalı.

Karar verme, liderlik ve uzmanlık açısından, Klopp altında beş yıllık bir süre içinde bir plan dahilinde bugüne geldiler.

Fenway Sports Group (FSG) kesinlikle hatalar yaptı. Avrupa Süper Ligi fiyaskosu, kaçınılması veya affedilmesi zor bir leke olmaya devam ediyor ancak sürdürülebilir bir futbol yapısının nasıl inşa edileceği konusunda bir ustalık gösterdiler. Doğru roller, işleri bir araya getirecek doğru menajeri atamak ve en çok ihtiyaç duyulduğu anda taraftar kitlesini bir araya getirmek ve ardından hızlı ve akıllıca bir takım, bir kadro oluşturmak başlıca olumlu hareketleri.

Liverpool'un Klopp yönetimindeki istikrarlı ve ardından sansasyonel ilerlemesini, çeşitli United menajerleri altında yaşanan ikilemli ve sahte başarılarla karşılaştırın. Sorunlarının tam olarak nerede yattığını görürsünüz.

İki kulübün transferlerini karşılaştırın ve bu sorunların büyümesine ve çoğalmasına neyin izin verdiğini görürsünüz.

Balık baştan kokar ve United, Ferguson ayrılmadan önce bile kokuyordu. LUHG'nin (United'ı sev, Glazerlardan nefret et) sloganının protestocu taraftarların tercih etmesinin bir nedeni var.

İşe alım politikaları vahşi ve pahalıydı.

Liverpool, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Fabinho, Mohamed Salah, Sadio Mane gibi fark yaratanları bulup tespit ederken ve Andy Robertson gibi beklenmedik isimleri yakaladı. United milyonlarca oyuncu ve menajer heba etti.

Örneğin, mevcut kadrodan kaç tanesinin Ten Hag altında başarılı olacağının garantisini verirsiniz? David De Gea belki? Bruno Fernandes muhtemelen? Jadon Sancho belki?

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Varane ve Ronaldo'nun kariyeri göz ardı edilemez, ancak geri kalanlarda soru işaretleri var.

Pogba yazın gidecek, 90 milyon sterlin ödediğiniz bir oyuncu bedelsiz ayrılacak. Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard, Anthony Martial, Marcus Rashford ve Edinson Cavani muhtemelen ayrılacak.

Harry Maguire, Aaron Wan Bissaka, Fred, Victor Lindelof, Alex Telles, Eric Bailly ve Luke Shaw gibi isimler sadece transfer ücretlerinde 300 milyon sterline (390 milyon dolar) mal oldu ve bu harcamaları haklı çıkarmak için çok az şey yaptılar.

Bu arada Liverpool, Klopp'un bir sonraki harika ekibinin parçalarını bir araya getirmeye başladı bile.

Hepsi son iki yılda imzalanan Luis Diaz, Diogo Jota ve Ibrahima Konate'nin etkisi açıkken, genç Fulham yıldızı Fabio Carvalho yaz aylarında gelecek. Harvey Elliott, Curtis de zaten genç bir nüveye sahip kadroya katılacak.

Liverpool'un önümüzdeki yıllarda her şeye meydan okuyabileceği temeller var. Menajeri, oyuncuları, kadrosu ve en üstte rekabet edebilecek yapıya sahipler.

United'da şu anda sadece isimler var. Salı günü Anfield'da bir karşılaşma göreceğiz, ancak kulüpler arasındaki fark, Liverpool'un 5-0 kazandığı Ekim ayında Old Trafford'da olduğu kadar büyük.

Rakip olmaya devam ediyorlar ve her zaman da öyle olacaklar, ancak gerçekler gerçeklerdir. Ve şu anda, bu ikisi birbirinden ayrı zıt kutuplar. Saha içinde ve saha dışında.