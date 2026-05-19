Ilai Grootfaam ve Jivayno Zinhagel ile elde ettiği başarının ardından Feyenoord, şimdi bir yeteneğin Ajax'a transfer olduğunu görüyor

Ephendrich Rijsenburg, Feyenoord'dan Ajax'a transfer oluyor. Ajax Showtime'ın haberine göre, 15 yaşındaki forvet gelecek sezondan itibaren De Toekomst Spor Kompleksi'nde forma giyecek.

Hollanda U15 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncu, önümüzdeki sezon Ajax U16 takımına katılacak. Rijsenburg, KNVB'de bir dizi gelecekteki takım arkadaşıyla birlikte oynamıştı.

Rijsenburg, Quincy Nelisse'den sonra bu takımın ikinci transferi oldu. Quincy Nelisse, şu anda Sparta'da oynayan eski forvet Robin'in oğlu.

Amsterdamlı medya kuruluşuna göre, Rijsenburg kararını kısa süre önce Feyenoord'a bildirdi. Hedef odaklı bir forvet olan Rijsenburg, kanat oyuncusu olarak da görev alabilir.

Ajax Showtime ayrıca, rekor şampiyonun yurtdışında da yetenekli takviyeler aradığını yazıyor. Emmanuel Fejokwu (West Ham United) ve Martim Ribeiro (Sporting Portugal) Amsterdam'a gelmesi bekleniyor.

Ajax, Rijsenburg'un transferinin başarılı olmasını umuyor, çünkü bu sezon kulübün iki genç oyuncusu ezeli rakibi Feyenoord'da ilk kez forma giydi.

Robin van Persie, 16 yaşındaki Ilai Grootfaam ve Jivayno Zinhagel'i VriendenLoterij Eredivisie'de sahaya sürdü.