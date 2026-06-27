"İlahi düzenlemeler"... Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın sakatlığının ciddiyetine ilişkin gerçeği açıkladı

Mısır Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Khaled El-Dandali, Dünya Kupası’nda İran ile oynanan maç sırasında Mohamed Salah’ı sahadan çıkmaya zorlayan sakatlığın ciddiyetini açıkladı.

Derendeli, televizyon röportajında, Mısırlı yıldızın arka bacak kasında hafif bir kas gerginliği yaşadığını ve sakatlığın ağırlaşmasını önlemek için tedbir amaçlı olarak sahadan çıkma kararı aldığını vurguladı.

Dardali, Salah’ın yüksek profesyonelliği sayesinde ağrıya rağmen maçta kalmanın risklerinin farkında olduğunu ve turnuvadaki gelecek maçlar için formunu korumayı tercih ettiğini açıkladı.

El-Dandali, takım doktoru Dr. Muhammed Abu El-Ela’nın, sakatlığın “kabul edilebilir sınırlar içinde” olduğunu ve ciddi bir endişe yaratmadığını vurguladığını aktardı. Ayrıca, sağlık ekibinin, Mısırlı milli oyuncunun önümüzdeki Cuma günü 32’li turda Avustralya ile oynanacak kritik maça hazır olmasını sağlamak için yoğun bir tedavi protokolü başlattığını belirtti.

“Firavunlar”ın grupta ikinci sırada yer almasının, Avustralya maçı öncesinde yaklaşık bir haftalık bir süre kazandırdığını belirten Derendeli, bunu milli takım kaptanının iyileşmesi için yeterli fırsat sunan “ilahi bir düzenleme” olarak nitelendirdi.

Federasyon Başkan Yardımcısı, açıklamalarının sonunda, Hossam Hassan liderliğindeki teknik ve sağlık ekiplerinin Avustralya maçı için tüm oyuncuları hazırlamak üzere yoğun bir tempoda çalıştıklarını vurguladı ve bu hayati karşılaşmada Salah’ın sahada yer alacağına dair iyimserliğini dile getirdi.