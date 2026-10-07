İkonik Barcelona takımından bir oyuncu daha futbolu bırakıyor: sadece Lionel Messi hâlâ aktif

Pedro Rodríguez, futbol kariyerini derhal geçerli olmak üzere sonlandırma kararı aldı. 39 yaşındaki İspanyol oyuncu, Lazio'dan ayrılmasının ardından kulüpsüzdü. En büyük başarılarını İspanya Milli Takımı ve FC Barcelona ile elde eden Pedro, Pep Guardiola yönetiminde bu yüzyılın en ikonik takımlarından birinde ilk 11'in değişmez isimlerinden biriydi.

"Bunun doğru zaman olduğunu hissediyorum" diye yazdı Pedro sosyal medyada. "Bir sonraki adımı atmanın ve hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi."

"Hayalimi gerçekleştirdiğim için ve yanımda olup bana yardım eden herkes için gururluyum. Beni bu kadar mutlu ettiğin için teşekkürler futbol."

Pedro, Tenerife'de doğdu ve 2004 yılında, 17 yaşındayken, Barcelona'nın ünlü altyapısı La Masia'ya katıldı. Pedro, 2007/08 sezonunda A takımda ilk maçına çıktı ve 2009 yazında kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Takip eden sezonda kanat oyuncusu, Barcelona adına aynı sezonda tüm kulvarlarda gol atan ilk oyuncu oldu: La Liga, Copa del Rey, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası.

Kulüp düzeyindeki zirvesini 28 Mayıs 2011'de yaşadı. Manchester United'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde açılış golünü attı ve böylece Kırmızı Şeytanlar karşısındaki 3-1'lik galibiyetin temelini attı.

O gün Barcelona'da maça ilk 11'de başlayan 11 oyuncudan yalnızca Lionel Messi hâlâ aktif futbol oynuyor. O Şampiyonlar Ligi zaferinden bir yıl önce İspanya ile dünya şampiyonu oldu, Wembley'deki o büyülü geceden bir yıl sonra ise Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

2015'te Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazandıktan sonra Chelsea'ye gitmeyi tercih etti. Londra'da geçirdiği beş yılın ve bir Premier League şampiyonluğunun ardından 2020'de AS Roma'ya transfer oldu, bir yıl sonra da o kulüpten Lazio'ya geçti. Son beş yıldır burada forma giyiyordu.



