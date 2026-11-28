Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, önümüzdeki ara transfer döneminde kadroda herhangi bir değişiklik yapmak istemediğini açıkladı. Mevcut gruptan tamamen memnun olduğunu belirten Portekizli teknik adam, ne yeni oyuncu almak ne de herhangi bir oyuncunun ayrılmasına izin vermek istediğinin altını çizdi.

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İspanyol gazetesi AS'nin haberine göre Mourinho, geçen yaz her mevkide iki oyuncu ve bir ek oyuncudan oluşan, yaklaşık 22 ya da 23 kişilik dar bir kadroyla çalışmak istediğini dile getirmişti. Ancak şu anda elinde bundan çok daha geniş bir grup bulunuyor.

Real Madrid'in kadrosunda 26 oyuncu yer alıyor. Bunların arasında Castilla'ya kayıtlı olan ancak her açıdan A takım oyuncusu sayılan Thiago Pitarch da bulunuyor. Bu durum, takımın son dönemde elde ettiği dokuz maçlık galibiyet serisinde açıkça görüldüğü gibi, teknik direktöre çok sayıda seçenek ve farklı çözümler sunuyor.

Mevcut yapıdan son derece memnun görünen Mourinho, ara transfer döneminin açılmasına bir aydan fazla süre varken basın toplantısında transfer piyasasına ilişkin tutumu hakkında net bir mesaj vermeye özen gösterdi.

Portekizli teknik adam şunları söyledi: “Sevmediğimi, burada istemediğimi ya da ocakta kendisine kapıyı açmamız gerektiğini söyleyeceğim bir oyuncu yok. Size yardımcı olmak için, büyük gürültüden iki ay önce şimdiden söyleyeyim: Ne gelmesi ne de gitmesi için hiçbir oyuncu istemiyorum. Kapı iki yönde de kapalı. Transfer piyasasıyla ilgili haber uydurmayın, çünkü hiçbir şey istemiyorum.”

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Mourinho'nun bu açıklaması, yeni oyuncuların hizmetlerini sunmak için Real Madrid yönetimiyle temas kurmayı düşünebilecek menajerlere açık bir mesaj niteliği taşıyor; zira kulüp önümüzdeki ara transfer döneminde piyasaya girmeyecek. Açıklama aynı zamanda daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmayı düşünebilecek oyunculara da bir mesaj içeriyor.

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Bu bağlamda en belirgin örneklerden biri olarak Endrick öne çıkıyor. Brezilyalı oyuncu, kısa süre önce Brezilya'da daha fazla süre almasını sağlayacak bir çıkış yolu arayabileceğini ima etmişti.

Mourinho'nun Alavés maçı öncesindeki basın toplantısı, oyuncularını övmesi için yeni bir fırsat oldu. Portekizli çalıştırıcı, oyuncuların ortaya koyduğu ruhu ve soyunma odasındaki olumlu havayı defalarca övdü.

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Mourinho şöyle konuştu: “İdeal on bir arayışına girersek, benim için ideal bir on bir olduğunu düşünmüyorum. Burada bu anlamda bir rekabet yok; hepimiz aynı şeyi istiyor ve aynı hedefin peşinden koşuyoruz. Grup tek bir takım olarak çalışıyor. Bir oyuncu gol attığında, o gol Real Madrid'in golü oluyor.”

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Mourinho sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman memnun olmayan birkaç yüz görebilirsiniz, ama şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşmadım. Bir noktada bir sorunun ortaya çıkması doğal, ancak soyunma odası bunu kendi içinde çözecektir. Takımın birlik içinde olduğunu ve tüm oyuncuların ortak bir hedefi olduğunu görüyorum.”

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Ardından ekledi: “Ortak hedef, her oyuncunun sahip olduğu doğal bencillik belirtilerinin üstesinden gelecektir. Her açıdan olağanüstü oyunculardan oluşan inanılmaz bir grup bu.”

Gruba övgüler yağdıran Mourinho, yedek kulübesinde oturmayı ya da önemli maçlarda ilk on birde yer almamayı kabullenemeyebilecek oyunculara karşı da kararlı bir tavır sergiledi. Bu konu özellikle Vinicius Junior için sıkça gündeme geliyor.

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Portekizli teknik adam şöyle konuştu: “Eğer sinirlenirse, bu onun sorunu, benim değil. Tüm oyuncular aynı konumda. Biri bir gün yedek kulübesinde oturur ve bundan hoşlanmazsa, benden ne yapmamı istiyorsunuz?”

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Mbappe ve Jude Bellingham çok fazla süre alıyor, ama bunun isimlerle ya da statüyle ilgisi yok; ortaya koydukları seviyeyle ilgili. Bu, başka bir oyuncunun sunabileceğiyle kıyaslanamayacak bir seviye. Farkı yaratan da bu. Öncelikleri belirleyen benim ve takımın gücü de bu.”

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Oyuncuların Mourinho'yla şakası

Öte yandan Mourinho, La Liga'da gevşemenin söz konusu olmaması gerektiğini vurguladı. Zirveye yerleşme hedefinin henüz gerçekleşmediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, takımın başka hesaplarla uğraşmadan her maça odaklanması gerektiğini söyledi.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışındaki şansı sorulduğunda ise net bir yanıt verdi: “Real Madrid'in Alavés'i yendiğini görüyorum, o kadar. Alamadığımız her puan kaybettiğimiz bir puandır ve sonunda belirleyici olabilir. Üç puanı almaya çalışmalıyız.”

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Şampiyonlar Ligi konusunda ise Mourinho, takımın şu ana kadar mümkün olan 15 puanın 15'ini toplayarak kusursuz bir performans sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu durum, Son 16 turu play-off'una kalmaktan kurtulma şansını artırıyor; yoğun maç takvimi düşünüldüğünde bu son derece önemli bir adım.

Mourinho, “Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamamak ve bu hedefe yaklaştığımız için mutluyum” dedi.

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Real Madrid'in elde ettiği olumlu sonuçlara rağmen oyun, gereken istikrardan hâlâ yoksun. Bu durum, takımın ilk yarıda oldukça vasat bir görüntü sergileyip ikinci yarıda etkileyici bir oyun ortaya koyduğu Eindhoven maçında da kendini gösterdi.

Maçların tamamına yayılan bir istikrar arayışını sürdüren Mourinho, bu konuyu oyuncularıyla konuştuğunu ve onlardan kendisini güldüren esprili bir yanıt aldığını anlattı.

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Portekizli teknik adam şöyle açıkladı: “Bu, geliştirmek için üzerinde çalıştığımız bir süreç. Maçlara iyi başladığımız, iyi bir performans ortaya koyduğumuz ve maçları da iyi bitirdiğimiz bir aşamaya ulaşmak istiyoruz. Daha sadece beş ay geçti, ama sanki iki yıl olmuş gibi geliyor.”

Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: “Hâlâ gereken istikrardan yoksunuz. Durumu anlamak için iki oyuncuya sordum ve verdikleri yanıt çok komikti. Bana şöyle dediler: Hocam, maça iyi başlarsak yedek kulübesinde sıkılırsınız. Bu yüzden kötü başlıyoruz ve bir şeyler yapmanız için size biraz adrenalin veriyoruz. Size yardım ediyoruz.”