Bir basın raporu, Portekiz'in Danimarka'da kurduğu kamptan, iki milli takımın bugün perşembe günü yapacağı karşılaşma öncesinde Cristiano Ronaldo'nun ayrılış kriziyle ilgili yeni bir sürprizi ortaya çıkardı.

Cristiano, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısındaki açıklamalarından dakikalar sonra kamptan ayrıldı. Jesus bu açıklamalarında Ronaldo ile bir kriz olmadığını, ancak bugün ilk 11'de başlamayacağını vurguladı ve bunun yanında güçlü başka açıklamalar da yaptı; bunların arasında tek bir oyuncu için teknik kararlarını değiştirmeyeceği de vardı.

Portekiz'de, bu ayrılığın Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini bitirmesi anlamına geldiği yönünde yaygın bir kanaat hâkim, ancak durum henüz resmi değil.

Cristiano, Portekiz Milli Takımı forması altında 23 yıl geçirdi; Portekiz'in adını dünya sahnesinde yükseklere taşıdı ve ülkesine üç kupa kazandırdı (bir Avrupa Şampiyonası ve iki kez UEFA Uluslar Ligi).

"Marca" gazetesi, böyle bir başarı hikayesinin bu şekilde sona ereceğini kimsenin beklemediğini yazdı. Portekiz Milli Takımı'nın bir maçında büyük bir kutlama ve görkemli bir törenle taçlanması gereken şey, ayrıntıları hâlâ yavaş yavaş ortaya çıkan bu soğuk ve tuhaf şekilde sona erdi.

Takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka'ya ulaşan Cristiano Ronaldo, teknik direktörünün sözlerini duyduktan sonra antrenmana hazırlandığı sahadan ayrılmaya karar verdi; otele giderek çantasını aldı ve Madrid'de bulunan özel uçağını istedi.

Uçak, İspanya saatiyle yaklaşık 22.15'te (Kahire ve Mekke saatiyle 23.15) Danimarka başkentine indi ve 1 saat 20 dakika sonra tekrar Madrid'e doğru havalandı.

Ronaldo ayrıldı, ancak oyuncuyu kalmaya ikna etmeye yönelik son bir girişimde başarısız olduktan sonra iki kilit isim havalimanında kaldı.

Milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo'yu takımın geri kalanıyla birlikte Kopenhag'da tutmaya çalışmak için havalimanına kadar ona eşlik etti.

Ancak onu kalmaya ikna etmek için gösterdikleri büyük çabalara rağmen, Portekiz Milli Takımı kaptanı taleplerini reddetti ve ikisini havalimanında bırakarak uçağa bindi.