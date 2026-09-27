Manchester United efsanesi Gary Neville, Sir Alex Ferguson döneminin sona ermesinden bu yana Manchester United'ın en kötü transferleri olarak iki isim seçti ve sonunda birine "istenmeyen adam" unvanını verdi.

Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü 2013 yılında kulüpten ayrıldı ve o zamandan bu yana kulüp, kendi döneminin başarısını yeniden yakalama çabasıyla pek çok transfer operasyonuna tanık oldu.

Bu transferlerin çoğu, hayal kırıklığı yaratan ile tamamen felaket olan arasında değişiyordu; zira Ferguson sonrasında gerçekleştirilen transferlerden yalnızca çok azı belirgin şekilde başarılı oldu.

Neville'in son 13 yılda gelen en kötü transfer konusunda aklına gelen ilk isim, 2014 yılında Real Madrid'den yaklaşık 60 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Arjantinli yıldız Angel Di Maria oldu.

Di Maria, Old Trafford'da yalnızca bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta dört gol kaydettikten sonra Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Manchester United'ın 13 yıldaki en kötü transferi sorulduğunda Neville, "The Athletic" gazetesine şunları söyledi: "Di Maria kötü bir transferdi ve bu arada ben onun konusunda oldukça heyecanlıydım."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Harika bir transfer olduğunu düşünmüştüm. Bir ceza sahasından diğerine hareket edebiliyor, hızlı ve yetenekli, ancak belli ki uyum sağlayamadı, oturamadı. Tüm bu sebepler. Kötü bir transferdi."

Bu yarışta özellikle adaylardan biri olarak Marouane Fellaini önerildi, ancak Neville Belçikalı oyuncuyu hesaba katmadı.

Şöyle dedi: "Fellaini ile hiçbir sorunum yok. Kulüple sözleşme imzalamaması gerekiyordu, ama en kötü transfer değil. Elinden gelenin en iyisini yaptı ve değeri 25 ila 30 milyon sterlin arasındaydı; bu devasa bir meblağ değil."

Maliyeti de göz önünde bulunduran Neville, sonunda sorunun cevabına ulaştı; 82 milyon sterline mal olan ve sağ kanatta çıktığı 96 maçta 12 gol kaydeden bir adam.

Şöyle dedi: "Devasa harcamalara baktığında Antony'yi görüyorsun; bu oyuncuya yönelik bir eleştiri değil, aksine paniğe kapıldıktan sonra onun için bu meblağı ödeyen United'ın durumunun bir yansıması."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Antony ve Di Maria diyorum. Antony'yi seçmek zorundayım."



