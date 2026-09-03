Roshn Ligi tarafından uygulanan mali kısıtlamalar nedeniyle Al Nassr, mevcut yaz transfer döneminde biri ezeli rakibi Al Ahli'ye olmak üzere oyuncularını kaybetmek zorunda kaldı.

Roshn Ligi'ne bağlı Mali Denetim Komitesi, yaşadığı mali kriz nedeniyle Al Nassr'ın mevcut yaz transfer döneminde Real Mallorca'dan Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa dışında herhangi bir transfer gerçekleştirmesini engelledi.

Suudi "Şarku'l-Avsat" gazetesi, Ligin yeni bir Al Nassr hamlesine onay verdiğini ortaya koydu; bu hamle, geçen sezonun ardından sözleşmesi sona eren Suudi kanat oyuncusu Abdulrahman Ghareeb'in sözleşmesinin yenilenmesinden ibaret.

Ancak bu onay, Al Nassr'ın Al Fateh'in hizmetlerinden yararlanmak istediği orta saha oyuncusu Ali Al Hassan'dan kurtulmayı başarmasına bağlı kalıyor.

Al Fateh ise Al Nassr'ın orta saha oyuncusunu ancak başka bir oyuncuyu, yani Al Ahli'nin hizmetlerinden yararlanmayı şiddetle istediği Suudi bek Saeed Baatiyah'ı satarak transfer edebilecek.

İşin ilginç yanı, Saeed Baatiyah'ın mevcut yaz transfer döneminde Al Nassr'ın hedeflerinden biri olması ve uluslararası kaleci Nawaf Al Aqidi'nin Al Fateh'e geçeceği bir takas anlaşmasıyla kadroya katılmasına çok yaklaşılmış olması; ancak sonunda işler tamamlanmadı.

Ve şimdi Al Nassr kendini zor bir durumda buluyor; zira Al Fateh'in Ali Al Hassan'ı kadrosuna katabilmesi ve ardından Abdulrahman Ghareeb'in sözleşmesinin yenilenebilmesi için, Baatiyah'ı transfer etmemeyi kabul etmek ve onun Al Ahli'ye geçişini tercih etmek zorunda kalacak.

Hatırlatmak gerekir ki, Ghareeb, Al Nassr ile yeni sözleşmesini uzun süre önce imzalamış, ancak Mali Denetim Komitesi'nin onayını bekliyordu; bu onay ise gerçekleşmek üzere.