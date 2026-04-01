Al-Hilal'ın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi ve Al-Nassr'ın teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, Fransız Hervé Renard'ın ardından önümüzdeki dönemde Suudi Milli Takımı'nın başına geçme konusundaki kararlarını verdiler.

Renard'ın adı, son dönemde alınan kötü sonuçlar ve 2026 Dünya Kupası'nda Gana milli takımını çalıştırmak üzere kendisiyle yürütülen görüşmeler nedeniyle Suudi milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmasıyla anılıyor.

Suudi gazetesi "Al-Kass"ın haberine göre, Inzaghi ve Jesus şu anda Suudi milli takımını çalıştırma fikrini reddediyorlar, çünkü mevcut sezonun son aşamalarında Al-Hilal ve Al-Nassr'a odaklanmak istiyorlar.

Ancak Portekizli teknik direktör bu fikri kesin olarak reddetmedi; Suudi milli takımını çalıştırmayı ilke olarak kabul etti, ancak bunun şu anda değil, gelecekte olması şartıyla.

İki teknik direktör de bu sezon Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğu için rekabet ediyor. Ligin bitimine 8 hafta kala Al-Nassr, 67 puanla ikinci sıradaki Al-Hilal'in 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.