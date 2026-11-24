Rabat'ta oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas karşısında Senegal'e şampiyonluğu getiren golü atan Pape Gueye, kupayı ülkesinin milli takımına geri veren Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararının ardından büyük sevincini dile getirdi. Karar, turnuvanın şampiyonunun kim olduğuna dair aylardır süren hukuki tartışmayı sona erdirdi.

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İspanyol ekibi Villarreal'in oyuncusu, resmi Instagram hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Bu uzun bekleyiş aylarının ardından her şeyden önce büyük bir rahatlama hissediyorum, ayrıca ikinci yıldızın Senegal'e dönüşünü görmekten büyük gurur duyuyorum."

Senegalli taraftarlara seslenen Gueye, "Senegal halkı, sizi bizimle gurur duyar hale getirmek için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Senegalli futbolcu Faslılara da özel bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Faslı kardeşlerimizi de düşünüyorum. Futbolun ötesinde, iki halkımız arasındaki saygı ve kardeşlik her zaman en önemlisi olmaya devam ediyor. Bunu koruyalım."

Teranga Aslanları'nın oyuncusu mesajını "Sonuçta kazanan Afrika oldu" sözleriyle noktaladı ve paylaşımına kırmızı bir kalp ile ülkesinin bayrağını ekledi.

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Gueye'nin mesajı, Spor Tahkim Mahkemesi'nin bugün, salı günü açıkladığı kararın ardından geldi. Mahkeme, Senegal Futbol Federasyonu'nun Afrika Futbol Konfederasyonu ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu aleyhine yaptığı itirazı kabul ederek CAF İtiraz Kurulu'nun 17 Mart'ta verdiği kararı iptal etti ve uzatmaların ardından Senegal'in 1-0 galibiyetiyle sona eren final maçının sonucunu yeniden geçerli saydı.

Kriz, 18 Ocak'ta Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan maça dayanıyor. Kongolu hakem Jean-Jacques Ndala, Malick Diouf'un Brahim Diaz'a yaptığı müdahalenin ardından video hakem incelemesine gitmiş ve uzatma dakikalarında Fas lehine penaltı vermişti. Karar Senegalli oyuncuların tepkisine yol açmış, oyunculardan bazıları sahayı terk etmiş, ardından maçı tamamlamak için geri dönmüştü. Penaltıyı ise Diaz kaçırmıştı.

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Maçın yeniden başlamasının ardından Pape Gueye uzatmalarda, 94. dakikada Senegal'in galibiyet golünü attı ve ülkesini 1-0'lık zaferle ikinci Afrika yıldızına taşıdı. Ancak mart ayında idari süreçte durum değişti: CAF İtiraz Kurulu, Disiplin Kurulu'nun kararını iptal ederek Senegal'i finalden çekilmiş saydı ve turnuva talimatlarının 82. ve 84. maddelerine dayanarak maçı 3-0 Fas lehine tescil etti.

Ne var ki Spor Tahkim Mahkemesi, hakemin maçı kesin olarak bitirmek yerine devam ettirme kararı aldığını belirterek söz konusu iki maddenin bu olaya uygulanamayacağına hükmetti. Mahkeme, oyunun sürdürülmesi kararının hakemin yetkisi dahilinde olduğunu ve iki takımın sahaya dönmesinin karşılaşmanın devam etmesine olanak tanıdığını değerlendirdi. Bu nedenle İtiraz Kurulu'nun kararını iptal ederek orijinal maç sonucunu geri getirdi ve şampiyonluk resmen Senegal'e döndü.

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Böylece Senegal, finalden yaklaşık on ay sonra Afrika şampiyonluğunu geri alırken Fas, İtiraz Kurulu kararıyla elde ettiği kupayı kaybetti. Fas federasyonu ise karara karşı olduğunu ve itiraz için gerekli hukuki adımları atmakta kararlı olduğunu açıkladı. Bu durum, Afrika futbol tarihinin en tartışmalı davalarından birinin yankılarının, Spor Tahkim Mahkemesi'nin anlaşmazlığı karara bağlamasından sonra bile sürmesine neden oluyor.

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