İkinci yarıda farklı bir performans… Deschamps, Senegal’i alt etmek için stratejisini açıkladı

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Senegal karşısında ikinci yarıda “Les Bleus”un sergilediği performanstan memnun görünüyordu ve 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında galibiyete ulaşmasını sağlayan taktiği açıkladı.

Fransa Milli Takımı, Senegal karşısında ilk yarıda mütevazı bir performans sergiledi ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi. Ancak ikinci yarıda ikna edici ve yaratıcı bir oyun ortaya koydu ve kaptanı Kylian Mbappé'nin attığı iki gol sayesinde Dünya Kupası 9. Grubu'nun ilk turunda 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Deschamps, maçın ardından "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu rahatlatıcı bir durum. (İlk yarıda) biraz endişeli ve gergindik, zira güçlü bir takıma karşı oynuyorduk."

Fransız teknik direktör, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre galibiyete götüren taktiği şöyle açıkladı: "Ousmane Dembélé ve Michael Olise'nin pozisyonlarını değiştirerek daha özgür oynayabildiğimizde, birçok şey değişti."

Ayrıca şunları ekledi: “Parkola da oyuna girdiğinde gerçek bir tehdit haline geldi.” Paris Saint-Germain’in yıldızı, oyuna yedek olarak girdikten sonra Les Bleus’un ikinci golünü attı.

Sözlerine şöyle devam etti: “İlk maçı kazanmak her zaman iyidir. Üstelik bu kadar çok Fransız taraftarın önünde… Uzak yerlerden geldiklerini ve bunun masraflı olduğunu biliyorum.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bu sadece ilk maç, ama yine de tadını çıkaracağız.”

Fransa Milli Takımı, ikinci turda Irak ile karşılaşacak ve turnuvayı Norveç ile oynayacağı maçla tamamlayacak.