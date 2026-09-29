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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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İkinci kez yokluğuna rağmen: Suudi Arabistan karşısında Ayman Hüseyin'i tarihi bir rakam bekliyor

Suudi Arabistan - Irak
Suudi Arabistan
Irak
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Irak

Iraklı forvet tarihe geçti

Irak Milli Takımı forveti Ayman Hüseyin, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki Suudi Arabistan maçında tarihe geçmeyi bekliyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı ile Irak Milli Takımı, az sonra Cidde'deki İnma Stadı'nda, Körfez turnuvasının grup aşamasındaki üçüncü ve son haftada karşı karşıya gelecek.

Irak Milli Takımı'nın kadrosunda Ayman Hüseyin, geçtiğimiz cumartesi günü grup aşamasının ikinci haftasında Kuveyt'i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmada da tekrarlandığı üzere, üst üste ikinci maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Ancak eski Irak Milli Takımı oyuncusu Ali Rahima, Ayman Hüseyin'in Suudi Arabistan maçında forma giymesi halinde Irak Milli Takımı ile 100. maçına çıkacağını doğruladı.

Rahima, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamalarda, Ayman Hüseyin'in bu tarihi başarı nedeniyle Suudi Arabistan maçının başlamasından önce İnma Stadı'nda onurlandırılacağını belirtti.

Son yılların Irak futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ayman Hüseyin, 2023 yılında Irak Milli Takımı'nı Arap Körfezi Kupası şampiyonluğuna taşımış ve attığı 3 golle gol krallığı unvanını elde etmişti.

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