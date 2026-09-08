Liverpool'un eski, Trabzonspor'un ise şu anki yıldızı Mısırlı Muhammed Salah, dünyanın en iyi oyuncusuna verilen 2026 Ballon d'Or ödülünün adayları arasında yer alamadı.

Fransız "France Football" dergisi, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" iş birliğiyle bugün salı günü, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmak için yarışacak adayların tam listesini açıkladı; Salah'ın listede yer almaması ise beklenen bir gelişmeydi.

Sönük istatistikler

Salah, geçen sezon eski takımı Liverpool forması altında alışılmış performansını sergileyemedi; takımla kolektif düzeyde herhangi bir kupa kazanamamasının yanı sıra bireysel istatistikleri de sönük kaldı.

Mısırlı yıldız, tüm kulvarlarda Liverpool forması giydiği 41 maçta yalnızca 12 gol kaydetti; bunların 7'sini Premier Lig'de attı. Bu, örneğin tüm kulvarlarda 52 maçta 34 gol kaydettiği bir önceki sezondaki siciline kıyasla zayıf bir rakam.

Uluslararası düzeyde ise Mısır Milli Takımı'nı, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıyarak tarihi bir başarıya ulaştırması Salah'ın işine yaramadı.

Buna rağmen Salah'ın etkisi büyük olmadı; 34 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında düzenlenen turnuvada oynadığı 5 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

İkinci kez listede yok

Dünyanın en önemli bireysel ödülünün adaylar listesinde yer alamaması, Salah'ın kariyerinde bir ilk değildi; daha önce iki yıl önceki 2024 sürümünde de listeden çıkmıştı. O sürümü İspanyol Rodri kazanmıştı.

Buna rağmen Mısırlı yıldız, tamamı Liverpool dönemine denk gelen 6 farklı vesileyle ödül için yarıştı; sonuncusu geçen yıl, 2025'te oldu. Premier Lig şampiyonluğunun ardından dördüncü sırada yer alarak en iyi sonucunu elde etti; o sürümde ise şampiyonluk tacını Ousmane Dembélé giymişti.

Salah, ödüle ilk kez 2018'de aday oldu ve Liverpool ile ilk sezonunun ardından altıncı sırada yer aldı.

Ardından parlaklığını sürdürdü ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından ertesi yıl, 2019'da aday oldu; yarışı beşinci sırada bitirdi.

Salah'ın kariyerinde ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı yıl olan 2020'de ödül iptal edildi. Ardından 2021'de aday oldu ve yedinci sırada yer aldı.

Mısırlı yıldız, 2022'de de adaylar listesindeki varlığını sürdürdü ve beşinci sırada yer aldı; ardından en kötü derecesi olan 11. sırayı 2023'te elde etti.

Ballon d'Or hayali bitti mi?

Yaşının ilerlemesi ve şu anki takımı Trabzonspor'un gerek Türkiye Ligi'nde gerekse büyük Avrupa kupalarında kupa yarışından uzak olması göz önüne alındığında, Salah'ın Ballon d'Or yarışından uzak olduğu görülüyor.

Buna rağmen Salah, prestijli ödül için birden fazla kez yarışa çok yakın oldu; bunların en dikkat çekeni, parladığı ve Liverpool'un Premier Lig şampiyonluk kürsüsüne dönüşünde en öne çıkan unsur olduğu geçen yıldı.

Salah, Ballon d'Or'u ilk kez kazanabilecek Arap oyuncu olarak görülüyordu; ancak kariyerinin koşulları bu hayali gerçekleştirmesine yardımcı olmadı ve şu anda bu hayal teorik açıdan uzak görünüyor.

Mısırlı yıldız, 2017 ve 2018 yıllarında iki kez Afrika Ballon d'Or'unu kazanmakla yetindi.

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