İkinci kez... Suudi Futbol Federasyonu, Renard'ın ayrılışına yanıt verdi

Suudi Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da başlamasından önce Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağına dair haberlere bir kez daha yanıt verdi.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Renard'ın Suudi milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmak istediğini, Gana milli takımının eski teknik direktörü Otto Addo'nun yerine 2026 Dünya Kupası'nda takımı yönetmesi için bir teklif aldığını ortaya çıkarmıştı.

Ancak Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Suudi Futbol Federasyonu'ndaki resmi bir kaynağın bu haberleri kesin bir dille yalanladığını aktardı. Kaynak, "Bu konuda kayda değer bir şey yok" dedi.

Ayrıca okuyun: Suudi Arabistan'a karşı tarihi bir yenilgiyle geçen... Renard'ın Gana milli takımıyla ilk görev dönemi

Bu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Renard'ın ayrılacağına dair haberleri yalanladığı ikinci kez oldu. Federasyon, Salı günü Belgrad'daki TSC Stadyumu'nda oynanan ve "Yeşiller"in 2-1 mağlup olduğu Sırbistan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde de aynı açıklamayı yapmıştı.

Fransız teknik direktör, Asya play-off'larından zorlukla Dünya Kupası finallerine kalmasının ardından, Arap Kupası'nda yarı finalde elenmesi ve ardından sırasıyla Mısır ve Sırbistan'a dostluk maçlarında yenilmesinin ardından son dönemde geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştı.