İkinci kez sürpriz... Al-Hilal, Cancelo'nun yerine yeni bir oyuncuyla anlaşmayı tamamladı

Al-Hilal kulübü, Portekizli bek João Cancelo’nun yerine yeni bir oyuncu transfer etme konusunu, önümüzdeki yaz transfer dönemi başlamadan önce sonuçlandırdı.

Cancelo, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Barcelona'ya gitmişti; haberlere göre Portekizli bek, önümüzdeki sezon da Katalan kulübünde kalmak istiyor.

Suudi Arabistan’ın “El Şark El Awsat” gazetesi, Al-Hilal kulübünün önümüzdeki yaz transfer döneminde sağ bek Muhammed El-Sarnukh ile sözleşme imzalamak amacıyla Al-Fateh kulübüne resmi bir teklif sunduğunu bildirdi.

Suudi gazeteci Ahmed Al-Ajlan’a göre, 19 yaşındaki oyuncu, iki kulüp arasında anlaşma sağlanmasının ardından İspanya’daki Al-Fateh kampından ayrılıp Avusturya’daki Al-Hilal kampına katılacak.

İlginç olan ise, El-Sarnukh’un, Al-Hilal’ın sağ bek pozisyonunda kadrosuna katmaya yaklaştığı ikinci oyuncu olmasıdır. Al-Taawoun’un sağ bek oyuncusu Muhammed Mahzari de takıma katılmaya çok yakındır; bu durum, Cancelo’nun önümüzdeki yaz ayrılacağını teyit etmektedir.

Al-Hilal, Al-Fayha’dan Sabri Dahil ve Al-Fath’tan Abdullah Al-Anzi ile resmi olarak iki transferi duyurmuştu; ayrıca Al-Ula’dan Muhammed Al-Oweis ve Al-Hazm’dan Nawaf Al-Habashi gibi diğer bazı oyuncularla da anlaşmaya yakın.