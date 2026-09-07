Hilal, bu akşam Roshan Suudi Profesyonel Ligi'nin altıncı haftası kapsamında Neom'a 2-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

Hilal, puanını 15'te dondurarak puan durumunun zirvesinde yer alırken, Neom puanını 12'ye yükselterek Kadisiye ve Nassr ile birlikte ikinci sırada yer aldı.

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Maç, Hilal için profesyonel ligde Ahli'nin tarihi rekoruna yaklaşmak adına yeni bir fırsat niteliğindeydi, ancak bu mağlubiyet mavili takımın 47 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Hilal, Neom karşılaşmasına profesyonel ligdeki son 47 maçında hiç yenilgi almadan girmiş, 35 galibiyet ve 12 beraberlik elde etmişti. Böylece Mayıs 2023 ile Kasım 2024 arasında 42 galibiyet ve 4 beraberlikle 46 maça uzanan önceki serisini fiilen geride bırakmıştı.

Neom karşısındaki mağlubiyetiyle Hilal, Ahli adına kayıtlı olan tarihi rekora doğru ilerleyişini sürdürme fırsatını ikinci kez heba etti. Ahli, Suudi Profesyonel Ligi tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine sahip.

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Ahli, Ocak 2014 ile Ocak 2016 arasındaki dönemde 51 maçlık yenilmezlik serisiyle rekorun sahibi.

Hilal, 47 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak bu tarihi rekoru eşitlemeye yalnızca 4 maç kala gelmişti, ancak Neom karşısındaki mağlubiyetinin ardından seriyi sürdürmeyi başaramadı.

Böylece Hilal'in mevcut serisi, Ahli'nin tarihi rekorunun ardından profesyonel ligi tarihinde bir takıma ait en uzun ikinci yenilmezlik serisi oldu; lider takımın tahta ikinci kez ulaşma fırsatı ise sona erdi.