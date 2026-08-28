Real Madrid, genç yetenek projesini güçlendirmek için yeni bir transferi bitirmeyi başardı. Kulüp, Faslı forvet Rayan Zeinebi'yi önümüzdeki sezon kiralamak üzere Granada ile anlaşmaya vararak, genç oyuncuya Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde kendini kanıtlaması için yeni bir fırsat tanıdı.

Granada kulübünün açıklamalarına göre kulüp, Zeinebi'nin sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı; sözleşmede, bir dizi sportif hedefin gerçekleşmesine bağlı olarak iki sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Aynı zamanda Granada, oyuncunun 2026-2027 sezonu için kiralanması konusunda Real Madrid ile anlaşmaya vardı; Zeinebi, Real Madrid Castilla'nın kadrosuna katılacak.

19 yaşındaki Zeinebi, son dönemde Granada akademisinden çıkan en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca Afrika futbolundaki en umut vaat eden forvetlerden biri olarak görülmesi, Real Madrid'i onu kadrosuna katmak ve yedek takımı içinde gelişme fırsatı vermek üzere harekete geçirdi.

Transfer, Zeinebi'nin şu anda Fas 20 yaş altı milli takımıyla 2026 Akdeniz Oyunları'nda yer aldığı bir dönemde geldi. Oyuncunun, uluslararası görevinin sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla forması altında yeni bir maceraya başlaması bekleniyor.

Faslı forvet Granada'ya geçtiğimiz yaz gelmiş, sezon içinde İkinci Lig'de A takımla ilk maçına çıkmayı başarmıştı. Ayrıca teknik direktör José Rojo "Pacheta" yönetiminde yeni sezon hazırlık döneminde forma giymiş, ardından ülkesinin milli takımıyla oynamak için takımdan ayrılmıştı.

Zeinebi, birkaç gün içinde Granada'dan Real Madrid'e geçen ikinci oyuncu oldu. Kendisinden önce Ganalı defans oyuncusu Oscar Nasi de yedek takımın kadrosuna transfer olmuştu; bu hareket, kraliyet kulübünün Granada'nın genç yeteneklerine olan ilgisini yansıtıyor.

Zeinebi'nin "Castilla"ya transferiyle Faslı forvet, kariyerinde yeni bir aşamaya adım atıyor. Real Madrid sistemi içinde gelişmek ve deneyim kazanmak için değerli bir fırsat yakalayan oyuncu, gelecekte kraliyet kulübünün büyükleri arasında yerini alma yeteneğini kanıtlamayı bekliyor.