Gana Futbol Federasyonu, "Kara Yıldızlar"ın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde kendi sahasında Gambiya'ya 4-2 yenilmesinden yalnızca iki gün sonra, iki taraf arasındaki sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla sona erdirme kararına varılmasının ardından Portekizli Carlos Queiroz'un milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Gana Federasyonu bugün yaptığı resmi açıklamada, sözleşmeyi sona erdirme kararının "karşılıklı saygı ortamında" gerçekleşen görüşmelerin ardından alındığını doğruladı.

Açıklamada kararın "kolay olmadığı", ancak her iki tarafın da bunu "mevcut koşullar altında" en uygun seçenek olarak gördüğü belirtildi.

Queiroz, Gana'nın ve Gana futbolunun çıkarlarının her şeyin üstünde tutulduğunu söylerken, son sonuçların da görevini sonlandırma kararının alınmasına katkıda bulunduğunu kabul etti.

Portekizli teknik direktör şunları ekledi: "Çabalarımıza rağmen gerekli koşullar tam olarak sağlanamadı, ayrıca son sonuçlarımız da bu yolculuğu sonlandırma kararının alınmasına katkıda bulundu."

Elemelerin başında iki mağlubiyet ve 6 gol

Queiroz'un ayrılığı, Gana'nın elemelerde yaşadığı felaket niteliğindeki başlangıcın ardından geldi; milli takım ilk maçında Fildişi Sahili'ne 2-0 yenilirken, ardından iki golle öne geçmesine rağmen Gambiya karşısında 4-2 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Gana Milli Takımı, ilk iki haftanın ardından puansız olarak Üçüncü Grup'un sonuncusu durumunda; kalesinde ise 6 gol gördü.

Queiroz, Gambiya mağlubiyetinin ardından taraftarlardan özür dilemiş ve bir dizi oyuncunun eksikliğine ve iki maç arasında milli takım kadrosunda yapılan değişikliklere, takımın performansını etkileyen etkenler olarak dikkat çekmişti.

Kısa süre önce başlayan bir görev

73 yaşındaki Queiroz, Gana Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü geçtiğimiz nisan ayında Otto Addo'nun yerine devralmış; başlangıçta Gana'nın 2026 Dünya Kupası katılımını kapsayan dört aylık kısa süreli bir sözleşmeyle göreve gelmişti.

Gana Milli Takımı turnuvada son 32 turuna ulaşmış, ardından Kolombiya'ya tek golle mağlup olmuştu.

Dünya Kupası'nın ardından Queiroz'un sözleşmesi sona ermiş, daha sonra Gana Federasyonu ikinci bir dönem için onunla yeni bir anlaşmaya varmıştı.

Yeni anlaşma, eylül ayındaki milli ara ile birlikte Gana'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki yolculuğunun başlangıcını kapsıyordu; Queiroz takımın başında Fildişi Sahili ve Gambiya karşısına çıkmış ve her iki maçı da kaybetmişti.

Gana yeni bir teknik direktör arıyor

Queiroz'un ayrılığı, Gana Milli Takımı'nı bir sonraki eleme dönemi öncesinde kalıcı bir teknik direktörden yoksun bıraktı.

Gana, Fildişi Sahili, Gambiya ve Somali ile birlikte Üçüncü Grup'ta yer alıyor ve Fas'ta düzenlenen bir önceki edisyonda yer alamadıktan sonra Afrika Uluslar Kupası finallerine dönmeyi hedefliyor.

Gana Federasyonu, geçici bir teknik direktör atayıp atamayacağını ya da Queiroz'un yerine gelecek yeni teknik direktörün ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı.

Queiroz, veda mesajında Gana Federasyonu başkanına, teknik ekibine ve oyunculara, milli takımla çalıştığı dönem boyunca verdikleri destek için teşekkür etti.

Ayrıca Gana taraftarlarından "bu oyunculara inanmalarını" ve "onları korumalarını" isteyen Queiroz, mesajını şu sözlerle noktaladı: "Önce Gana. Önce Kara Yıldızlar. Önce Gana futbolu."