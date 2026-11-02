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Bruno FernandesGetty
Abobakr El Mokadem
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İkinci deneme: Hilal, kış döneminde cazip bir teklifle Bruno Fernandes'i kapmaya hazırlanıyor

Al-Ettifaq - Al Hilal
Al-Ettifaq
Al Hilal
Premier Lig
M. United - Aston Villa
M. United
Aston Villa
Premier Lig
B. Fernandes
Suudi Arabistan
İngiltere
Portekiz

Sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor

Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in önümüzdeki kış transfer döneminde Portekizli Bruno Fernandes'i kadrosuna katmaya çalıştığını ortaya koydu.

"TuttoMercatoWeb" sitesine göre, Al Hilal, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için önümüzdeki ocak ayında 55 milyon euro (45 milyon sterlin) değerinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Bu gelişme, Old Trafford'daki sözleşme yenileme görüşmelerinin durduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından geldi; zira Bruno'nun mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Rapor, Al Hilal'in geçen yıl tekliflerini reddeden Portekizli orta saha oyuncusuyla anlaşmak için yeni bir girişimde bulunmaya hazır olduğunu doğruladı.

Gelecek maçlar
ALI

ALI

Premier Lig

07 Kas 2026

HIL

HIL

MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL

Fernandes daha önce cazip bir teklifi reddetmiş ve en üst seviyede mücadele etme isteğini belirtmişti; ancak daha sonra Manchester United'ın ayrılığına onay vereceğini hissettiğini itiraf ederek "Bu durum beni biraz üzüyor" demişti.

Raporlara göre, Milan kulübü de durumunu takip ediyor; Fernandes ise son zamanlarda teknik direktör Michael Carrick ile açık sözlü görüşmeler yaptı.

32 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'da hâlâ merkezi bir figür olmaya devam ediyor; ancak Manchester United'ın yaşadığı zorluklar ve geleceğini saran belirsizlik, ocak ayını kritik bir dönüm noktası hâline getirebilir.

Şu ana kadar Al Hilal'den ya da bir başka kulüpten herhangi bir resmi teklif doğrulanmış değil; ancak Bruno'nun sözleşmesinin sonuna yaklaşmasıyla birlikte söylentiler giderek artıyor.

  

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