Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in önümüzdeki kış transfer döneminde Portekizli Bruno Fernandes'i kadrosuna katmaya çalıştığını ortaya koydu.

"TuttoMercatoWeb" sitesine göre, Al Hilal, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için önümüzdeki ocak ayında 55 milyon euro (45 milyon sterlin) değerinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Bu gelişme, Old Trafford'daki sözleşme yenileme görüşmelerinin durduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından geldi; zira Bruno'nun mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Rapor, Al Hilal'in geçen yıl tekliflerini reddeden Portekizli orta saha oyuncusuyla anlaşmak için yeni bir girişimde bulunmaya hazır olduğunu doğruladı.

Fernandes daha önce cazip bir teklifi reddetmiş ve en üst seviyede mücadele etme isteğini belirtmişti; ancak daha sonra Manchester United'ın ayrılığına onay vereceğini hissettiğini itiraf ederek "Bu durum beni biraz üzüyor" demişti.

Raporlara göre, Milan kulübü de durumunu takip ediyor; Fernandes ise son zamanlarda teknik direktör Michael Carrick ile açık sözlü görüşmeler yaptı.

32 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'da hâlâ merkezi bir figür olmaya devam ediyor; ancak Manchester United'ın yaşadığı zorluklar ve geleceğini saran belirsizlik, ocak ayını kritik bir dönüm noktası hâline getirebilir.

Şu ana kadar Al Hilal'den ya da bir başka kulüpten herhangi bir resmi teklif doğrulanmış değil; ancak Bruno'nun sözleşmesinin sonuna yaklaşmasıyla birlikte söylentiler giderek artıyor.