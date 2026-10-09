"Hertha BSC'de stadyum ziyaretleri her şeyden önce tek bir şey olmalı: ortak bir futbol deneyimi. Taraftarlar, ticari içerik prodüksiyonları için kullanılan kameraların stadyumdaki yaşananlara eşlik etmesi olmadan maçları, atmosferi ve takımın desteklenmesini yaşayabilmeli", 2. Lig'in lideri cuma günü yaptığı açıklamada belirtti.

Hertha'nın aldığı önlemlerden özel fotoğraf veya video çekimlerinin "elbette" etkilenmeyeceği ifade edildi.

Kulüp, açıklamasında zaten mevcut olan düzenlemelere işaret etti. "Hertha BSC, bunların uygulanmasını geçmişte kısmen daha az kararlı şekilde ele aldı. Bu, gelecekte değişecek. Kulüp, ev sahibi hakkını kullanacak ve mevcut hükümleri buna uygun şekilde uygulayacaktır."

Hertha BSC hangi düzenlemelere dayanıyor?

Bu düzenlemelerin kapsamına, Bundesliga Grubu'nun Bundesliga ve 2. Lig maçları için öngördüğü bilet ve stadyum düzenlemeleri ile medya ve kullanım hakları giriyor.

Hertha, güvenlik görevlilerinin, "açıkça profesyonel prodüksiyon ekipmanıyla" gelen ziyaretçilere karşı ticari vlog üretimi yasağını uygulamak ve buna uygun teknik ekipmanın "stadyumda kullanımına" izin vermemek konusunda talimatlandırıldığını belirtiyor.

Dynamo Dresden, stadyum vlogları yasağını nasıl açıkladı?

Ağustosta ligdeki rakibi Dynamo Dresden, "Vlog mu? Dynamo'da olmaz" sloganıyla ultralar ve taraftar temsilcileriyle ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Maç sahnelerinin ve stadyum ziyaretlerinin ticari değerlendirme amacıyla filme alınmasına stadyum talimatı uyarınca izin verilmemektedir" denildi. "Bu yasak, özellikle TV partnerlerimizin medya ve kullanım haklarının yanı sıra Sportgemeinschaft Dynamo Dresden'in haklarının korunmasına hizmet etmektedir."

Dynamo da özel fotoğraf ve kısa video klip çekimlerinin bundan etkilenmediğine açıkça dikkat çekti.