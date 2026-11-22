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Nic Woltemade, Juve formasıyla bir gol daha atarak iyi formunu sürdürdü. Bir takım arkadaşına da yardım etti.

Nick Woltemade, FC Venedig karşısında alınan 4-0'lık galibiyette penaltıyı takım arkadaşı Randal Kolo Muani'ye bıraktı. Juventus forveti maçın ardından nedenini açıkladı.

Alman millî futbolcu, Serie A'nın son sırasındaki takıma karşı alınan farklı galibiyette devre arasında oyuna girdi. İkinci yarıdaki gol serisini 53. dakikada attığı golle başlattı. Teun Koopmeiners'in 59. dakikada attığı ve skoru 2-0'a getiren golün de asistini yaptı.

Juan Cabal'ın 65. dakikadaki golünün ardından Juventus, Kolo Muani'nin Venedig ekibinin ceza sahasında düşürülmesiyle 69. dakikada penaltı kazandı. Önce topu alan Woltemade, hakemin işaretini penaltı noktasında bekledi. İşaret gelince eski Bundesliga forveti topu Kolo Muani'ye verdi. Kolo Muani de bu hediyeyi kabul edip penaltıyı zorlanmadan gole çevirdi.

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Woltemade, maçın ardından DAZN'e yaptığı açıklamada, "Geçen sefer topu bana o vermişti; ikimizin de özgüvene ihtiyacı var. Birbirimize yardım etme şansımız varsa bunu yaparız. Ona topu veren 'Good Guy' rolüne bürünmek istemiyorum. Benim için bu gayet normaldi. O iyi bir insan. Penaltıyı kullandı ve gole çevirdi" dedi.

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Eski Frankfurtlu futbolcu, ekim ayı sonunda Stade Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında da Woltemade'ye benzer bir iyilik yapmıştı. O maçta Kolo Muani penaltıyı Alman futbolcuya bırakmış, Woltemade de vuruşu gole çevirerek 2-2'lik maçın son skorunu belirlemişti.

Nick Woltemade, Juventus formasıyla kaç gol attı?

Venedig karşısındaki gol, Woltemade'nin onuncu lig maçında attığı ikinci goldü. Avrupa Ligi'nde dört maçta üç golü bulunan oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta toplam beş gole ulaştı. Ayrıca dört asist yaptı.

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Juventus, bu galibiyetle ligde Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki mesafeyi korudu. 12 hafta sonunda 21 puanı bulunan Yaşlı Kadın, lider Lazio Roma'nın ise 11 puan gerisinde.

Woltemade, "Bu önemli bir galibiyet. Millî takım arasından sonra yeniden ritim bulmak her zaman zordur. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama bence ikinci yarıda oldukça iyi oynadık ve önemli anlarda golleri bulduk" diyerek Torino ekibinin son dönemdeki yükselen formunun altını çizdi.