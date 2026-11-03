Aston Villa, Camp Nou'ya saygın bir mağlubiyet arayan bir konuk olarak değil, bu sezon Avrupa'nın en güçlü hücum hatlarından biri olarak geliyor.

Barcelona'nın kalesinde daha önce hiç galibiyet alamayan Unai Emery'nin takımı, karşılaşmaya beraberinde korkutucu bir rakam ve Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan iki ölümcül silahla çıkıyor; bu da Blaugrana savunmasını bu gece gerçek bir sınava sokuyor.

Aston Villa bu gece Barcelona'ya ağır bir konuk olarak geliyor ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 golle ikinci en güçlü hücuma sahip; Liverpool ile eşit durumda ve yalnızca 13 golle lider olan Paris Saint-Germain önünde yer alıyor. Barcelona ise 11 golle dördüncü sırada bulunuyor.

Emery, Villans'ın Avrupa hayalini taşıyan ateşli bir ikiliye güveniyor: Ross Barkley (32 yaşında) ve Nicolas Jackson (25 yaşında). Her ikisi de şimdiye kadar 3'er gol atarak kendilerini turnuvanın gol kralı yarışına güçlü bir şekilde yerleştirdi.

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İngiliz takımının turnuvadaki yürüyüşü hücum gücünü doğruluyor. Açılışta Club Brugge'ü heyecan dolu bir maçta 3-2 yendikten sonra Fenerbahçe'yi tertemiz altı golle ezdi, ardından son maçında Viking Stavanger'ı 3-1 mağlup etti. Buna karşılık Barcelona, Feyenoord'u 5-1 ve Galatasaray'ı 4-1 yenerek güçlü bir başlangıç yaptı, ancak ardından Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin istatistiklerine göre Barcelona'nın %61,7 topla oynama oranıyla sayısal üstünlüğüne ve turnuvanın en yükseği olan %92'lik pas isabetine karşılık, bu sıralamada on yedinci sırada yer alan Aston Villa'nın %49,3 topla oynama ve %88 pas isabeti oranına rağmen, asıl tehlike kale önündeki etkinlikte yatıyor.

Nicolas Jackson gol atmakla yetinmiyor, aynı zamanda 8 isabetli şutla kaleye en çok isabetli şut çeken oyuncular listesinde ikinci sırada yer alıyor; Harry Kane ile eşit durumda ve yalnızca bir şut farkıyla 9 şutla lider olan Kylian Mbappé'nin gerisinde bulunuyor.

Ayrıca Barkley ve takım kaptanı John McGinn (32 yaşında) ikilisi bir başka tarihi hedef taşıyor. Her ikisinin de Aston Villa ile Avrupa maçları tarihinde 4'er golü bulunuyor; böylece kulübün 1981 ve 1983 yılları arasında 8 golle Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi gol kralı efsane Gary Shaw'ın rakamını eşitlemeye yalnızca 4 gol uzaklıkta bulunuyorlar.

Barcelona tarafında ise goller Lamine Yamal, Karim Adeyemi ve Raphinha arasında paylaşılıyor; her birinin ikişer golü var. Raphinha'nın kulübün turnuva tarihinde ikinci en iyi gol kralı olması için yalnızca beş gole ihtiyacı var; şu anda 20 golle Luis Suárez ve Rivaldo (her biri 25 gol) ile Robert Lewandowski'nin (23 gol) gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Aston Villa maça genel sıralamada 9 puanla ikinci sırada girerek ilk sekiz içinde kalmayı hedeflerken, Barcelona ise Paris karşısındaki mağlubiyetinin ardından karmaşık tur hesaplarına girmemek için üç puan uğruna mücadele ediyor.