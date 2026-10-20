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İki zorunlu değişiklik: Sakatlık laneti Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın yıldızlarını erkenden vurdu

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
O. Dembele
F. Torres
D. Olmo
F. Lopez
Fransa
İspanya

Ateşli zirve

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü haftada Barcelona ile oynadığı zirve mücadelesinde erken ve ağır bir darbe aldı.

Bu akşamki maçın başlamasından önce Saint-Germain, 6 puanla ilk sırada yer alırken, ikinci sıradaki Barcelona'nın averajla önünde bulunuyordu.


20. dakikada Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain adına tehlikeli bir atağa çıktı, ancak kas ağrıları nedeniyle koşmayı bırakarak teknik ekibe işaret etti.


Arka adale ağrıları çeken Dembele sahadan çıkarken, teknik direktör Luis Enrique zorunlu bir değişiklikle yerine takım arkadaşı Ferran Torres'i oyuna sürdü.

  27. dakikada ise Barcelona oyuncusu Dani Olmo, Vitinha ile girdiği ikili mücadelenin ardından yere düştü ve saha içinde tedavi gördükten sonra Hansi Flick yönetimindeki Barça teknik ekibi oyuncuyu değiştirmeye karar verdi.

Flick de yine zorunlu bir değişiklikle Olmo'nun yerine Fermin Lopez'i oyuna aldı.

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