İki zıt yüz: Flick'in gol makinesi Simeone'nin sağlamlığıyla çarpışıyor

Atlético Madrid, La Liga'nın 12. haftasının zirve mücadelesinde, pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırlayacak.

Sport gazetesi, Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki mücadelenin, Katalan ekibinin gol üretkenliğini, Atlético'nun bu sezon yeniden kazandığı savunma sağlamlığıyla karşı karşıya getireceğini belirtti.

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde gerçek bir gol makinesine dönüştü; sadece 15 maçta 60 gole ulaştı ve maç başına 4 gol ortalaması yakaladı.

Ancak Katalan ekibi maç başına ortalama 1,2 gol yiyor. Nitekim denklem kâğıt üzerinde şöyle görünüyor: 4 atılan gole karşılık 1,2 yenen gol.

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Fakat Barcelona'nın bu sezon oynadığı en önemli iki maça, Paris Saint-Germain (2-4) ve Real Madrid (1-2) karşılaşmalarına bakarsak durum daha kaygı verici hale geliyor; takım yalnızca 3 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Buna karşılık teknik direktör Diego Simeone'nin takımı sezona dikkat çekici bir başlangıç yapıyor; savunma sağlamlığı takımın öne çıkan en belirgin özelliği haline geldi.

Bir kez daha, La Liga'nın 11 haftası geride kalırken Atlético Madrid oyuncuları tüm müsabakanın en iyi savunma rakamlarına sahip ve elbette bu alanda Barcelona'ya üstünlük sağlıyorlar.

Atlético Madrid kalesi, müsabakanın ilk 11 haftasında yalnızca 8 gol gördü; bu da maç başına 0,73 gol ortalaması anlamına geliyor. Buna ek olarak takım, 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Barcelona ise 12 gol yedi ve 4 maçta kalesini temiz tuttu.

İki takımın da ligde son derece rekabetçi bir başlangıç yaptığı göz önüne alındığında bu karşılaştırma daha da anlamlı hale geliyor.

Barcelona 30 puanla puan durumunun lideri konumunda, Atlético Madrid ise 28 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Atlético Madrid'in sağlamlığı

Bununla birlikte iki takım, Atlético'nun hücumda da sıkıntı yaşamamasına rağmen, iki zıt kutbu temsil ediyor; nitekim Atlético 22 gol atarak müsabakanın en çok gol kaydeden üçüncü takımı oldu.

Simeone'nin kendisi, takımının hâlâ inşa aşamasında olduğunu söyledi. Atlético'nun iki İspanyol devine rakip olmasını sağlayan ilk adım, büyük bir savunma sağlamlığına sahip olmaktan geçiyor; bu da takımın şampiyonluklar kazandığı altın dönemlerinde öne çıktığı özellikti.

Takım bu çizgisini sürdürürse, Atlético oyuncuları La Liga şampiyonluğu yarışının adayı haline gelebilir.

Önlerindeki en büyük mücadele süreklilik olacak; yıllardır bunu sağlamayı başaramamış olsalar da kadro derinlikleri, özellikle savunma hattı düzeyinde sürekli olarak gelişiyor.

Temel noktalardan biri, Simeone'nin elindeki oyuncuların özelliklerindeki çeşitlilikte yatıyor. Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Álex Grimaldo ve Marcos Llorente, birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip 5 seçeneği temsil ediyor; ancak hepsi birden fazla mevkide oynayabilme kapasitesine sahip ve oyun tarzları da birbirine oldukça yakın.

Cuti Romero'nun transferi savunma performansının tavanını yükseltti ve Atlético'nun performansının bu yönünü seçkinler arasına yeniden taşıdı.

Barcelona'nın topa sahip olması

Denklemin diğer tarafında ise Barcelona yer alıyor. Teknik direktör Hansi Flick'in takımı, ileri baskıyı sürdürmek adına kimi anlarda büyük riskler alan bir savunma hattıyla birlikte, daha çok topla hakimiyet kurmaya dayalı bir oyun tarzını koruyor. Sonuç, muazzam hücum kapasitesine sahip bir takım.

Barcelona'nın orta sahasında, Atlético'nun savunmasındakiyle aynı durum söz konusu: seçenek çokluğu ve birden fazla mevkide oynayabilme kabiliyeti. Yalnızca 3 mevki için yarışan Rodri, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Bernal, Fermín López ve Dani Olmo var.

Barcelona'nın topa sahip olma oranı ortalama %70,2; yani bu alandaki en yakın rakibi Villarreal'den yaklaşık %10 daha fazla. Atlético ise %58 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Zayıf noktalar

Ancak işler göründüğü kadar kusursuz değil. Atlético Madrid ve Barcelona, özellikle savunma hattı olmak üzere tüm mevkilerde bazı sorunlar yaşıyor.

Flick'in takımı, Atlético'ya kıyasla çok daha az savunma seçeneğine sahip ve ayrıca sakatlık belasından muzdarip. Alman teknik direktörün benimsediği ileri savunma hattı, oyuncularına daha büyük yükler yüklüyor.

Şu an Eric García, Christensen ve Koundé sakatlıkları nedeniyle yok, Gerard Martín ise fiziksel sorunlar yaşıyor. Bu durum, Alman teknik direktörün Barcelona'nın başında geçirdiği üç sezon boyunca tekrar eden bir örüntü haline geldi.

Öte yandan Atlético, stoper mevkisinde, seviyesi asli oyunculardan çok daha düşük bir yedeğe sahip. Ayrıca Romero sık sık sakatlık yaşıyor ve bu soruna, oyuncuları yormamak için rotasyon yapma zorunluluğunu da eklersek, Atlético taraftarını her sahaya çıktığında kaygılandıran oyuncunun adı ortaya çıkıyor: Robin Le Normand.

İspanyol milli savunmacı, bu sezon ceza sahası içinde topu kaybettikten sonra takımının 3 gol yemesine neden oldu; bunlar Bayern Münih, Villarreal ve Alavés karşısında gerçekleşti.

Ayrıca ilk 11'de görev aldığında kalesini gole kapatmayı başaramayan savunma hattındaki tek oyuncu da o.

Alman teknik direktörün Barcelona'ya gelmesinden bu yana 10 kez tekrarlanan Flick ile Simeone arasındaki karşılaşmada, savunma yönüne ilişkin iki sonuç çıkarılabilir; Barcelona kalesini yalnızca iki kez gole kapatabilirken, Atlético da Katalan ekibine karşı yalnızca bir galibiyet elde etti ve o maçta da kalesinde bir gol gördü.