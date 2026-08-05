Hilal kulübünü mağlup eden teknik adam, sadece iki yıl önce ayrıldığı Suudi Ligi'ne bu yaz transfer döneminde geri dönmeye yaklaştı; bunun sebebiyse Mısır ekibi Zamalek.

Sırp teknik direktör Vuk Razovic'in adı, gelecek sezon Muatemid Cemal'in yerine Zamalek'i çalıştırmakla ilişkilendirilmişti; ancak beyazlı ekip bu karardan geri adım atarak Mısırlı teknik adamını görevinde tutmaya karar verdi.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Razovic'in gelecek sezon Zamalek'i çalıştırma dosyasını fiilen kapattığını ve kendisine sunulan diğer teklifleri en iyisini seçmek için incelemeye başladığını bildirdi.

Gazete, Sırp teknik adamın biri Suudi Roshn Ligi'nden, diğeri Katar Ligi'nden olmak üzere iki teklif arasında tercih yaptığını ve önümüzdeki birkaç saat içinde durumunu kesin olarak netleştireceğini açıkladı.

Aynı zamanda Razovic, sportif projelerinin hatlarının net olmaması ve kendisine ihtiyaç duyduğu teknik yetkilerin verilmemesi gerekçesiyle diğer bazı Suudi tekliflerini reddetti.

Razovic Suudi Ligi'ne yabancı değil; 2017-2018 sezonunda Faysali'yi çalıştırdı, ardından en dikkat çeken deneyimini 2021 ile 2024 yılları arasında Feyha ile yaşadı.

Sırp teknik adamın Suudi Arabistan'daki en büyük başarısı, final maçında normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından penaltılarla Hilal'i mağlup ederek 2022'de Hizmetu'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'nı kazanmak oldu.

Feyha ile yolculuğunun sona ermesinin ardından Razovic, daha önce Zafra ve Vahda kulüplerini çalıştırdığı BAE Ligi'nde çalışmaya geri döndü; ancak bu kez Kalba kulübüyle çalıştı ve geçtiğimiz şubat ayına kadar bu ekiple kaldı.