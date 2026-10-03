İki yıldız hastanede! 1. FC Köln hazırlık maçında çifte şok yaşadı

Ren derbisi kapsamında ezeli rakibi Borussia Mönchengladbach ile oynanacak maçtan yaklaşık bir hafta önce hem Thijs Dallinga hem de Ragnar Ache sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki forvet de karşılaşma devam ederken ileri tetkikler için stadyumdan ayrıldı. Maç 2-2 (1-2) sona erdi.

Dallinga, ilk yarıda girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kalmıştı. Hollandalı oyuncu ters bir basma sonucu sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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Yerine Ache oyuna girdi ancak onun da sahada kalışı kısa sürdü: 28 yaşındaki oyuncu, oyuna girdikten sonra 10 dakika bile dolmadan arka adalesini tuttu. Devre arasında sahaya dönmedi ve Dallinga ile birlikte kliniğe gitmek üzere yola çıktı.

Teknik direktör Rene Wagner nasıl tepki verdi?

"Şimdi durumun ne olduğuna bakmamız gerekiyor ve elbette en iyisini umuyoruz" diyen teknik direktör Rene Wagner, "Görüntülerin ne göstereceğini beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. 38 yaşındaki çalıştırıcı, iki santrforun da olası yokluğu hakkında henüz düşünmek istemedi. "Şu anda ikisinin de bu süreci atlatmasını umuyoruz. Diğer her şeye zamanı geldiğinde karar vermemiz gerekecek. Biz önce iyi olana inanıyoruz."

Milli maç arasının ardından Köln, 11 Ekim'de (15.30/DAZN) sahasında Gladbach'ı konuk edecek.