İki yılda bir Dünya Kupası'na Super Bowl örneği

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı iki yılda bir oynatma projesine ilişkin sözleri futbolseverleri şaşırttı.

FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir oynatma projesinin yankıları devam ederken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuya ilişkin açıklaması konuyu farklı bir boyuta taşıdı.

İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiren dünya futbolunun patronu, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesinin daha olumlu sonuçlar doğuracağının altını çizdi.

Dünyanın en popüler sporlarından biri olan Amerikan futbolunu örnek gösteren Infantino, "Super Bowl her sene düzenleniyor ve heyecanından bir şey kaybetmiyor. Dünya Kupası neden iki yılda bir düzenlenmesin? Birçok futbol otoritesi bunun rekabeti öldüreceğini düşünüyor ama FIFA turnuvanın büyüsünün korunacağını garanti ediyor. Turnuvanın sıklığı kalitesini ve itibarını etkilemeyecek" dedi.

Proje aşamasında

Çok sayıda federasyon, oyuncu ve taraftar grubunun eleştirisine rağmen Dünya Kupası'nı iki yılda bir oynatmak için fizibilite çalışmalarını sürdüren FIFA, daha önce de Dünya Kupası'nın 2026'da 48 takımla düzenleneceğini açıklamıştı. Turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesi ise şu an itibarıyla hala proje aşamasında bulunuyor.

Eleştirilere rağmen tenis ve Şampiyonlar Ligi'ni de örnek gösteren Infantino sözlerini bu turnuvaların kalitesine dikkat çekerek noktalarken, "Bu turnuvalar her yıl düzenleniyor ama değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmemesi için herhangi bir neden göremiyorum" dedi.

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