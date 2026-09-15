Doğum belgelerinde aralarında yalnızca 21 gün fark var, ancak Barcelona içindeki yolları iki farklı yönde ilerliyor. Yine de acı bir gerçekte birleşiyorlar: Yıldızlarla dolu bir takımda kendine yol açmanın zorluğu.

Bu, her gün A takımıyla antrenman yapan ama hâlâ Hansi Flick'in kapısını güçlü bir şekilde çalan iki yetenek, Mısırlı Hamza Abdülkerim ile Belçikalı Jesse Bisiwu'nun hikâyesi.

Farklı yollar, tek kader

Barcelona, iki cevherini yönetmek için iki farklı strateji seçti. 1 Ocak 2008 doğumlu Hamza Abdülkerim ile aynı yılın 22 Ocak'ında doğan Jesse Bisiwu, her gün Flick'in yönetiminde bulunuyor.

Ancak kulübün kararıyla Hamza, maç günlerinde yedek takımla oynamıyor ve A takımı kadrosunda kalıyor; Bisiwu'dan ise tecrübe kazanması ve Barcelona Atletic ile oynaması isteniyor.

Bu yetenekleri yönetmek, hem oyunculardan hem de ailelerinden büyük bir sabır gerektiriyor. Flick, yaşa değil liyakate öncelik verdiğini kanıtladı, ancak rakamlar şimdiye kadar acımasız.

Mısırlı Hamza Abdülkerim, bu sezon 6 maçtan (5'i La Liga'da, biri Şampiyonlar Ligi'nde) yalnızca 4 dakika resmi süre aldı; bu da Rayo Vallecano karşısında oldu.

Belçikalı Bisiwu ise geçtiğimiz pazar günü Logroño'da Barcelona Atletic ile ilk maçını oynayacaktı, ancak kulüp içinde oyuna elverişliliği konusunda geniş tartışmalara yol açan kötü bir suni çim zeminde oynanacaktı.

Adı Raphinha ve Jesús olan bir duvar

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Flick'in vaat ettiği rotasyonu beklerken, Hamza'nın durumu teorik olarak daha iyi görünüyor; çünkü her zaman A takımıyla birlikte. Ancak devasa bir hücum duvarıyla karşılaşıyor: Gerçek forvet mevkiinde önünde, vazgeçilmez "belirleyici forvet" hâline gelen Raphinha ve zengin bir siciline sahip Gabriel Jesús yer alıyor.

Mantıken, Flick çarşamba günü Racing Santander karşısında rotasyon yaparsa, ilk fırsatı Jesús'un alması bekleniyor; kendisi şimdiye kadar yalnızca 16 dakika oynadı: Mestalla'da 9 dakika ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında bir gol attığı 6 dakika.

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Bisiwu'nun yolu ise daha karmaşık görünüyor; Flick önce yedek takımla kademe kademe ilerlemesini istiyor ve A takımına çıkarılırsa, sol kanatta önünde Gordon ve Adeyemi'yi bulacak. Bu, Belçikalının zayıf ayağıyla oynamayı tercih ettiği mevki.

Farklı yollar, ancak ikisi de kulübün kendilerine duyduğu mutlak güveni doğruluyor; Barcelona, Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini 150 milyon euroluk devasa bir serbest kalma bedeliyle 30 Haziran 2030'a kadar yeniledi ve Bisiwu'yu kadrosuna katmak için 8,5 milyon euro ödedi. Güven mevcut; şimdi ise kendini kanıtlamak için sabrın sırası.