İki yeni transfer ve bir yedek kaleci: Al-Ahli, Roshn Ligi sezonuna nasıl başlıyor?

Ahli takımının yeni teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk çıkışının hatlarını yeni futbol sezonu 2026-2027'nin başlangıcıyla birlikte belirledi.

Pusic, bugün perşembe günü Suudi başkenti Riyad'daki Al Awwal Park stadyumunda Roshn Ligi'nin ilk haftasında Diriyah ile karşılaşacak Ahli'yi yönetecek.

Suudi "Al Riyadiyah" gazetesi, Pusic'in Senegalli Édouard Mendy'nin yokluğunu telafi etmek için kaleci Abdurrahman es-Sanbi'yi ilk on birde sahaya sürmeye karar verdiğini belirtti.

Mendy, o dönemde maruz kaldığı sakatlık nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndan bu yana Ahli'de forma giyemiyor.

Hollandalı teknik direktör ayrıca ilk on birde Sporting Lizbon'dan gelen Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao ile Rus Krasnodar'dan gelen Ermeni Eduard Spertsyan'a güvenmeye karar verdi.

Trincao, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'in yerini alacak; Spertsyan ise iki yıldızın devam eden yaz transfer döneminde Ahli'den ayrılmasının ardından Fildişi Sahilli Franck Kessié'nin yerine oynayacak.

Buna karşılık, Ahli'nin devam eden yaz transfer döneminde kadrosundan çıkarmak istediği Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot, takımda yer alamayacak.

Ahli, en son 2016'da kazandığından bu yana kupa dolabına giremeyen şampiyonluğu geri almak amacıyla Suudi Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.