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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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İki ülke: Harry Kane'i Ballon d'Or'da gazetecilerin oy birliğinden kim mahrum etti?

H. Kane
Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund
Bundesliga
İngiltere
Almanya

İngiliz forvet iki ülkede ilk ona giremedi

Altın Top ödülünü küçük bir farkla belirleyen ve dikkat çeken bir oylamada, Harry Kane'in adı yalnızca iki ülkenin gazetecilerinin ilk 10 oyuncu listesinde yer almadı.

İspanyol "As" gazetesinin "France Football" dergisinden aktardığına göre, yalnızca Meksika ve Fildişi Sahili gazetecileri Kane'e oy vermedi. Bayern Münih forveti, Kylian Mbappe'nin 28 puan önünde geçerek ödüle uzandıktan sonra bu durum dikkat çekici bir çelişki oluşturdu.

"France Football" dergisi, Kane'in kazandığı erkekler Altın Top ödülünün oylama detaylarını açıkladı. Ödülü 40 gazeteci birinci sıraya seçerken, Mbappe zirvede 23 oy aldı. 881 puanla üçüncü sırada yer alan Lamine Yamal ise birinci sırada 13 oy topladı.

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Bazı on kişilik listelerden eksik olan tek isim Kane değildi; üç oy veren Mbappe'yi en iyi 10 oyuncu arasına koymadı. Bunlar Yunanistan, İskoçya ve Ukrayna temsilcileriydi. Yamal ise dört ülkeden oy verenlerin ilk on listesinin dışında kaldı: Belarus, Kamerun, Hırvatistan ve Yunanistan.

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Dördüncü sırada yer alan ve Yamal'dan sonra en üst sırada bulunan İspanyol oyuncu Rodri, 10 ülkeden birinci sıra oyu aldı. Bu ülkeler Nijerya, Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Güney Kore, Çekya, Sırbistan, Tayland, Vietnam, Hırvatistan ve İzlanda'ydı.

Oylamayı onuncu sırada tamamlayan Fabian Ruiz'i ise Gabon, Peru, Suriye ve Ukrayna temsilcileri birinci sıraya seçti.

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