İki ucu keskin bir silah… Ayman Hüseyin, nadir görülen bir başarıyla Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Irak milli takımının yıldızı Ayman Hüseyin, turnuvadaki ilk maçı olan Norveç karşılaşmasında sahneye çıktıktan sonra, Dünya Kupası tarihine nadir görülen bir rekorla adını yazdırdı.

Irak milli takımı, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanan 9. Grup maçı kapsamında Norveç'e 1-4 yenilerek 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını kaybetti.

Irak Milli Takımı, 1986'daki katılımından bu yana ilk kez Dünya Kupası'na geri döndü.

Ayman Hüseyin, maçta Irak'ın tek golünü attı ve turnuvada Ahmed Radi'nin Belçika kalesine attığı golün ardından, "Aswad al-Rafidain" formasıyla gol atan ikinci oyuncu oldu.

Ancak Hüseyin, Erling Haaland’ın kafa vuruşunun ardından kendi kalesine bir gol attı.

İstatistiklere odaklanan “Mister Chip” hesabına göre, Iraklı yıldız, Dünya Kupası tarihinde aynı maçta hem kendi takımı adına hem de kendi kalesine gol atan sadece üçüncü oyuncu oldu.

Hüseyin’den önce, 1978’de İtalya maçında Hollandalı Ernie Brandts ve 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa maçında Hırvat Mario Mandžukić bu başarıyı göstermişti.