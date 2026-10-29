Manchester City kalecisi Geronimo Rulli, Brighton maçında penaltılarda gösterdiği kahramanlıktan önce Enzo Fernandez'e maçla ilgili cesur bir tahminde bulunduğunu açıkladı. Arjantinli kaleci, Etihad Stadyumu'nda sonucu belirleyen isim oldu ve Enzo Maresca'nın takımı Carabao Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

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Arjantinli kalecinin maç öncesindeki iddialı sözleri

Rulli, Brighton'a karşı oynanan Carabao Kupası dördüncü turu maçının penaltı atışlarına kalmasından çok önce kendine son derece güvendiğini açıkladı. Arjantinli kaleci, iki kritik penaltıyı kurtararak Manchester City'nin tur atlamasını sağlayan isim oldu. Mateo Kovacic'in penaltısının kurtarılmasıyla Maresca'nın takımı zora düşerken Rulli'nin müdahaleleri özellikle büyük önem taşıdı.

Maçın ardından konuşan kaleci, takım arkadaşı Enzo Fernandez ile baş başa yaptığı görüşmede başarılı olacağını önceden düşündüğünü itiraf etti. “Her penaltıyı kurtaracağımı biliyorum. Maçtan önce Enzo Fernandez ile konuştum ve ona, penaltılara kalırsa iki penaltı kurtaracağımı söyledim. Kendime güveniyorum, bu tür durumlarda kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yardım etmeye hazırım,” diyen Rulli, City Studios'a konuştu. Önce Yasin Ayari'nin, ardından da belirleyici penaltıda Lewis Dunk'ın vuruşunu kurtaran Rulli'nin tahmini dikkat çekici biçimde doğru çıktı.

Beraberlik, penaltı heyecanını getirdi

İnişli çıkışlı geçen maçta Brighton, 90 dakika boyunca ev sahibini sonuna kadar zorladı. Konuk ekibi Malick Yalcouye öne geçirdi; Kovacic ise ilk yarı düdüğünden önce skoru eşitledi. İkinci yarıda da takımlar karşılıklı goller buldu. Georginio Rutter, Brighton adına fileleri havalandırırken Vitor Reis, City'ye beraberliği getirdi ve maçın normal süresi 2-2 sona erdi.

Penaltı atışları, Phil Foden, Pascal Gross, Fernandez, Matt O’Riley, Jeremy Doku ve Maxim De Cuyper'in vuruşlarını gole çevirmesiyle başladı. Ancak Kovacic'in şutu kurtarılınca gerilim arttı. Rulli, art arda iki Brighton oyuncusunun penaltısını kurtararak takımına yeniden üstünlük sağladı ve Fernandez'e daha önce verdiği sözü tuttu.

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Etihad taraftarıyla kurduğu bağ

Rulli, performansındaki payı nedeniyle Manchester City taraftarına teşekkür etti ve Etihad'daki atmosferin kurtarışları için ideal ortamı sağladığını belirtti. Tribünlerin enerjisinden beslendiğini anlatan kaleci, taraftarların sesli desteğini rakiplerin dengesini bozmak için kullandığını söyledi. Maçın en stresli anlarında oyuncularla tribünler arasındaki bağın önemini vurguladı.

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Arjantinli millî kaleci sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim için bu, kendimi gösterdiğim an. Bu durumlarda baskı hissetmiyorum, taraftarımızı da işin içine katmaya çalışıyorum. Böyle anlarda benim için gerçekten çok önemliler. Mateo'nun penaltıyı kaçırdığı ve benim kurtarış yaptığım o anda taraftarlar bize yardım etmeye çalıştı, ben de onların desteğinden yararlanmaya çalıştım.”

Kupada kahraman olan Rulli yeniden yedek kulübesine dönüyor

Ev sahibi taraftarın verdiği enerji, City'nin kaçan penaltının yarattığı hayal kırıklığını aşmasını sağlamış gibi görünüyordu. Rulli, taraftarlar takıma bu şekilde tam destek verdiğinde kaybetmenin neredeyse imkânsız olduğunu belirtti. Taraftarlardan övgüyle söz eden kaleci, “Bu bize enerji ve güven verdi. Bütün taraftarlar yanımızdayken kaybetmek gerçekten çok zor. Bu gece statta benim için en güzel şeylerden biri onlardı,” dedi.

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Ancak Rulli'nin Carabao Kupası'ndaki kurtarışları, takımdaki mevcut kaleci tercihini değiştirmeye yetmeyecek. Arjantinli kaleci, bu hafta sonu aynı rakibe karşı oynanacak Premier League maçında yeniden yedek kulübesine dönecek. Maresca, kalede Gianluigi Donnarumma'yı tercih etmeyi sürdürecek.