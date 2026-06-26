Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), tarihte ilk kez 48 milli takımın katılımıyla düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’nın eleme sisteminde köklü bir değişiklik yaparak, grup aşamasına yeni bir heyecan boyutu kattı.

Artık gruplarını birinci ve ikinci sırada bitiren takımların yanı sıra, üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım da yarışa dahil oluyor. Bu, goller, kartlar ve son anların belirleyici olduğu çekişmeli bir mücadeleye sahne oluyor.

İspanyol “Marca” gazetesi, yeni sistemin eleme hesaplamalarına farklı bir gerçeklik getirdiğini belirtti; artık üçüncü sıra, yolculuğun sonu anlamına gelmiyor, aksine 32'li tura geçiş kapısı olabilir.

FIFA kurallarına göre, 12 grubun her birinden birinci ve ikinci sırayı alan iki takım otomatik olarak eleme turuna yükselir ve böylece eleme turuna yükselen takım sayısı 24’e ulaşır. Kalan sekiz kontenjan ise grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan en iyi takımlara verilir.

Bu sıralama, önce kazanılan puan sayısı, ardından gol farkı, sonra atılan gol sayısı, ardından sarı ve kırmızı kart sayısına dayanan fair play sıralaması ve son olarak da eşitliğin devam etmesi durumunda turnuva başlamadan önceki FIFA sıralaması gibi kesin kriterlere göre belirlenir.

Fair play kriteri, bu sistemdeki en hassas unsurlardan biridir; zira maçın son dakikalarında alınan bir kart, tüm takımın kaderini değiştirebilir.

Her kart, genel sıralamada takımın puanından düşülür; bu da disiplinli davranışın, saha içindeki teknik performanstan daha az önemli olmayan belirleyici bir faktör olmasını sağlar.

Yukarıdaki tüm kriterler eşitlik gösterirse, FIFA sıralamaları belirlemek için turnuva öncesi son uluslararası sıralamaya başvurur.

Bu karmaşık sistem, grup aşamasındaki her maçı kader belirleyici bir olay haline getiriyor; zira Dallas’ta atılan geç bir gol ya da Atlanta’da gösterilen bir kart, eleme turlarının tamamının gidişatını yeniden şekillendirebilir.