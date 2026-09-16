İspanyol Mundo Deportivo'ya göre, Espanyol'un ligde kalması ve Zaragoza'nın her biri en az 45 dakika olmak üzere en az 20 lig maçında forma giymesi halinde satın alma zorunluluğu devreye girecek. Bunun 8 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu durumda Zaragoza otomatik olarak 2032'ye kadar sözleşme alacak.

Espanyol sezona iyi bir başlangıç yaptı ve altı haftanın ardından sekizinci sırada yer alıyor. Düşme hattıyla arasındaki fark şimdiden dört puan. Ancak Zaragoza şu ana kadar ilk 11'de hiç yer almadı ve sadece üç kez oyuna sonradan girdi; bunlardan birinde devre arasında oyuna girerek 45 dakikanın üzerinde süre aldı.

FC Bayern, Bryan Zaragoza için ne kadar ödedi?

1,64 boyundaki sol kanat oyuncusu, 2024'te 17 milyon euro bonservis bedeliyle FC Granada'dan FC Bayern'e transfer olmuştu. Münih ekibi önce yarım sezonluk kiralama için 4 milyon euro, ardından gelen kalıcı transfer için 13 milyon euro ödedi.

Ancak Zaragoza, FC Bayern'de hiçbir zaman tutunamadı. Münih ekibi adına yalnızca yedi maça çıktıktan sonra yeniden ayrıldı. Ardından CA Osasuna'ya, Celta Vigo'ya ve geçen sezonun ikinci yarısında AS Roma'ya kiralandı. İtalyan ekibinde ise toplamda yalnızca hayal kırıklığı yaratan 191 dakika sahada kaldı.

FC Bayern bu yaz, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki İspanyol'u aslında mutlaka satmak istiyordu. Ancak alıcı çıkmayınca transfer döneminin bitimine kısa süre kala kiralık olarak Espanyol'a geçti.

Sportif direktör Christoph Freund, vedasında şöyle dedi: "Bryan, son iki yılda farklı duraklarında çeşitli deneyimler edindi. Şimdi LaLiga'daki alışık olduğu ortamda gelişimini sürdürmeli."