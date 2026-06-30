İki saatlik toplantı yol haritasını çiziyor… Yaser Al-Meshal’ın istifasından sonra ne olacak?

Suudi Futbol Federasyonu, başkan Yaser Al-Meshal’ın son birkaç saat içinde görevinden istifa etmesinin ardından, önümüzdeki döneme yönelik yol haritasını çizmeye başladı.

Yaser Al-Meshal, dün Pazartesi sabahı erken saatlerde, milli takımın 2026 Dünya Kupası grup aşamasından elenmesinin ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiya", Suudi Futbol Federasyonu'nun görevli genel sekreteri Majid Al-Sahib'in, bugün Salı sabahı düzenlediği toplantıyla Yaser Al-Meshal'ın ardından geçiş dönemine yönelik ilk adımı attığını bildirdi.

Gazete, toplantının Suudi Futbol Federasyonu Hukuk Dairesi Başkanı İngiliz Polly Handford’un eşliğinde ve başta İsa El-Reis olmak üzere federasyon üyelerinin katılımıyla iki saat sürdüğünü belirtti.

Toplantıda, Yaser Al-Meshal’ın istifasının onaylanması, adaylık ve seçim sürecinin tamamlanması ile yeni yönetim kuruluna görev devri işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 15 gün içinde olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmadan önce, yasal prosedürlerin uygulanmasına ilişkin mekanizma tartışıldı.

Yaser Al-Meshal’ın 2019 yılından bu yana Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun başkanlığını yürüttüğü hatırlanıyor. Suudi milli takımı, onun döneminde hiçbir şampiyonluk kazanamadı; en önemli başarısı ise grup aşamasından elenmeden önce iki kez Dünya Kupası’na katılmak oldu.