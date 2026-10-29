Sky'ın haberine göre Frankfurt ekibinin şimdiye kadarki favorisi, eski Eintracht Frankfurt kaptanı ve Bern ekibi BSC Young Boys'un mevcut sportif direktörü Christoph Spycher, çarşamba sabahı Hessen temsilcisine olumsuz yanıt verdi.

Habere göre Spycher'in yanı sıra 1. FC Nürnberg'den Joti Chatzialexiou ve RB Leipzig'den Marcel Schäfer de favoriler arasında yer alıyor. Ancak Bild'in edindiği bilgilere göre Schäfer seçeneği artık gündemden çıktı. Leipzigli yöneticiyle şimdiye kadar doğrudan bir görüşme de yapılmadığı belirtiliyor.

Böylece Main Nehri kıyısındaki kulübün sportif yönetimi için yarışta Chatzialexiou öne çıkıyor. Sky'a göre Nürnberg'de spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Chatzialexiou ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelere Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Başkanı Axel Hellmann'ın, denetleme kurulu temsilcileriyle birlikte başkanlık ettiği öne sürülüyor.

Ancak Eintracht için olası bir anlaşma bedelsiz olmayacak: Chatzialexiou'nun mevcut sözleşmesinden ayrılabilmesi için Nürnberg kulübüne düşük tek haneli milyonlar düzeyinde bir tazminat bedeli ödenmesi gündemde. Nürnberg cephesinden ise şimdilik yalanlama geldi. Bild'in sorusu üzerine ikinci lig ekibi, Eintracht Frankfurt'un kendileriyle temasa geçtiği iddiasını reddetti.

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Markus Krösche, Eintracht Frankfurt'tan kendi isteğiyle ayrıldı

Buna rağmen nihai anlaşmanın çok yakın olduğu belirtiliyor. Hellmann da pazar günü "hızlı bir karar" almayı hedeflediklerini vurgulamıştı. Kulübün önündeki görevleri yerine getirebilmesi ve yeni ismin takımı hedefli biçimde güçlendirmesinin beklendiği yaklaşan transfer dönemleri, en büyük öncelik olarak görülüyor. Eintracht'ın denetleme kurulu atamayı kısa süre içinde onaylayacak.

Yeni bir isim arayışının nedeni, Krösche'nin ayrılığı. 46 yaşındaki yönetici, kendi isteği üzerine spordan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevinden alındı. Hessen temsilcisinin açıklamasına göre kulüp, Krösche'nin görevinden derhal ayrılma talebini kabul etti. Başlangıçta 30 Haziran 2028'e kadar sürecek olan sözleşmesi ise değiştirilmiş hâliyle yürürlükte kalıyor.

Böylece 2021 yazında başlayan ve 2022'de Avrupa Ligi zaferiyle taçlanan üç yılı aşkın dönem sona erdi. Ancak Krösche, son dönemde hem kulüp içinde hem de medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Özellikle bir önceki sezonda teknik direktör Albert Riera'nın göreve getirilmesi, Krösche'nin ciddi bir hatası olarak değerlendirildi. Geçen yaz transfer döneminin ağır ilerlemesi ve Hırvatistan'da şahsi bir gayrimenkul satın aldığına ilişkin haberler de Krösche üzerindeki baskıyı artırdı.

Takım ise yönetimdeki çalkantılara rağmen son dönemde sahada yükselen bir form grafiği sergiledi: 1. FC Köln karşısındaki 1-0'lık galibiyeti ve Borussia Dortmund deplasmanındaki 1-0'lık dar yenilgiyi, salı akşamı Hamburger SV'yi 3-1 yenerek kupada bir sonraki tura yükselmesi izledi.