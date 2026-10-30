Hilal, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında cumartesi günü oynanması planlanan Fetih ile beklenen karşılaşma öncesinde önemli kozlarından bir kısmını yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ekip, son Asya mağlubiyetinin etkilerini üzerinden atmayı ve galibiyet yoluna dönmeyi amaçlıyor.

Hilal, salı akşamı Elit AFC Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında Katar temsilcisi Şemal karşısında 3-1'lik sürpriz bir yenilgi almıştı; ancak takım, bazı temel oyuncularının hizmetini yeniden almaya oldukça yaklaşmış durumda. Öte yandan, en öne çıkan yıldızlarından birinin durumu hâlâ teknik heyetin kararına bağlı.

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Bu bağlamda, Hilal orta saha oyuncusu Sırp Sergej Savic'in tabi tutulduğu fiziksel testler, önümüzdeki maçlarda forma giymeye tamamen hazır olduğunu ortaya koydu. Bu bilgi, "Arriyadiyah" gazetesine özel kaynakların açıkladığı bilgilere dayanıyor; kaynaklar, Simone Inzaghi'nin Fetih karşısında ondan yararlanmayı planladığını doğruladı. Savic, Şemal karşılaşmasında yaşadığı kas yorgunluğu nedeniyle forma giyememişti.

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Ayrıca Hilal, geçen Asya maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Hollandalı Crysencio Summerville'in hizmetini de yeniden kadrosuna katıyor. Böylece oyuncu, Fetih karşılaşmasında Inzaghi için kullanılabilir hâle geliyor; bu durum teknik direktöre beklenen maç öncesinde ileri uçta ek seçenekler sunuyor.

Öte yandan Inzaghi, arka uyluk kasında sakatlık yaşayan Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin yerine uygun alternatifi belirlemek için cuma günü yapılması planlanan antrenmanda Salem el-Devseri ve Sultan Mendeş ikilisi arasında tercih yapacak. Forma giyme şansını kimin elde edeceğini son antrenmanlar belirleyecek.

Savic ve Summerville'in dönüşü ile Devseri ve Mendeş arasında beklenen tercih arasında Hilal, Fetih karşılaşması öncesinde kozlarını düzenlemeyi sürdürüyor. Inzaghi'nin ilk on bir konusundaki kararı merakla beklenirken, takım son kıtasal tökezlemenin ardından dengesini hızla yeniden bulmayı umuyor.