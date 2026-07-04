2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arap ve Afrika takımlarının varlığı Mısır ve Fas ikilisiyle sınırlı kaldı; peki bu iki kardeş ülke turnuvada ne zaman karşı karşıya gelebilir?

Fas milli takımı, grup aşamasını üçüncü grubunda ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi ve ardından 16 turunda penaltı atışları sonucunda Hollanda'yı eledi.

Mısır milli takımının yolu da büyük ölçüde buna benzerdi; yedinci grubu ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi ve ardından 16'lı turda Avustralya milli takımını yine penaltı atışlarıyla eledi.

Atlas Kaplanları, bugün Cumartesi akşamı çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak; Firavunlar ise önümüzdeki Salı günü Arjantin ile oynayacak.

Farklı yollar

Mısır ve Fas milli takımları farklı yollarda ilerliyor; bu da Arap derbisinin ancak her iki takımın da 19 Temmuz akşamı oynanacak final maçına yükselmesi durumunda gerçekleşeceği anlamına geliyor. Alternatif olarak, her iki takımın da yarı finalde elenip aynı gün sabahı oynanacak üçüncülük maçında karşılaşması durumunda da bu derbi gerçekleşebilir.

Fas’ın grubu

Fas milli takımı, Fransa, İspanya ve Portekiz'in yer aldığı birinci grupta yer alıyor.

Bu grupta Fas, Kanada ile; Fransa ise Paraguay ile karşılaşacak ve bu iki maçın galibi çeyrek finalde birbiriyle karşılaşacak.

Diğer tarafta ise İspanya, Portekiz ile; ABD ise Belçika ile karşılaşacak ve bu maçların galibi çeyrek finalde bir araya gelecek.

Yarı finalde ise çeyrek final maçlarından galip gelen iki takım karşı karşıya gelecek.

Mısır’ın Grubu

Mısır'ın yer aldığı ikinci grupta ise Arjantin, Brezilya ve İngiltere gibi takımlar bulunuyor.

Brezilya, Norveç ile; Meksika ise İngiltere ile karşılaşacak ve bu maçların galibi çeyrek finalde bir araya gelecek.

Mısır, Arjantin ile; Kolombiya ise İsviçre ile karşılaşacak ve bu maçların galibi çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde ise çeyrek final maçlarından galip gelen iki takım karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası son 16 turu maçlarının tarihlerini inceleyin