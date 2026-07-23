Şaşırtıcı bir şekilde, bu listede dünya şampiyonu İspanya’nın sadece iki kilit oyuncusu olan Unai Simon ve Pau Cubarsi değil, aynı zamanda turnuva sonrasında FIFA tarafından ödüllendirilen üç profesyonelden ikisi de yer almıyor. Kaleci Simon en iyi kaleci, stoper Cubarsi ise en iyi genç oyuncu seçilmişti.

Bu üçlüden sadece, FIFA tarafından Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu seçilen orta saha metronomu Rodri kadroda yer alıyor. Tecrübeli oyuncu, taraftar oylarının yüzde 15,3’ünü alarak kadroya girmeyi başardı.

Rodri’nin yanı sıra, Furia Roja’dan sol bek Marc Cucurella (yüzde 22,5) ve sağ bek Pedro Porro (yüzde 18,7) da kadroda yer alıyor. Uzatmalarda 0-1 yenilerek finalden elenen Arjantin kadrosundan ise iki oyuncu on bir kişilik kadroya girmeyi başardı: Defans oyuncusu Lisandro Martinez oyların yüzde 10,2’sini alırken, sekiz maçta sekiz gol atan Lionel Messi ise neredeyse tam olarak yüzde 10 daha fazla oy aldı.

FIFA Dream Eleven 2026: En çok oyu hangi oyuncu aldı?

İlginç bir durum: Taraftarlar, en fazla oyu Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha'ya verdi. Yeşil Burun Adaları, İspanya'ya karşı aldığı saygın 0-0 beraberlik de dahil olmak üzere sürpriz bir şekilde son 16 turuna yükselmiş, ancak uzatmalarda Arjantin'e 2-3 yenilerek dramatik bir şekilde elenmişti. 40 yaşındaki kaleci, oyların yüzde 39,6'sını aldı.

Getty Images

Messi'nin yanı sıra iki yıldız forvet daha kadroya seçildi. Beş maçta yedi gol atan Norveçli Erling Haaland, oyların yüzde 27,4'ünü aldı. Ona, Fransa adına sekiz maçta on gol atan ve 22 golle Dünya Kupası tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinin zirvesine yerleşen gol kralı Kylian Mbappé eşlik ediyor. Real Madrid'de forma giyen Mbappé, %29,8 oy oranıyla Vozinha'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Böylece Mbappé, yüzde 29 oy alan Jude Bellingham’ın hemen önünde yer aldı. İngiliz oyuncunun orta sahada yanında Fransa’dan Michael Olise (yüzde 18,9) yer alıyor. Olise’nin FC Bayern’deki takım arkadaşı Dayot Upamecano ise yüzde 14,9 ile kadroyu tamamlıyor.