Bild podcasti 'Bayern Insider'ın son bölümüne göre, Marc-Andre ter Stegen, Nations League'deki yaklaşan milli maçlara bir numara olarak gidiyor.

Gelecek perşembe Hollanda'ya karşı oynanacak açılış maçında, 34 yaşındaki Ajax Amsterdam kalecisinin ilk 11'de yer alması bekleniyor ve sonrasında da ilk tercih olma ihtimali görünüşe göre oldukça yüksek.

Bild gazetecisi Christian Falk, "Duyduğuma göre zaten dahili bir kaleci sıralaması var" dedi. Buna göre ter Stegen'in ardından Bayern Münih'ten Jonas Urbig ikinci sırada planlanıyor, Alexander Nübel (Beşiktaş) ise şimdilik dahili üçüncü tercih.

Falk sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence Jürgen Klopp bu tercihi biraz da ileri görüşle yaptı. Eğer Manuel Neuer gelecek yaz bırakırsa ki beklenti bu yönde, o zaman Jonas Urbig Bayern kalesinin bir numarası olacak. FC Bayern'in bir numarası olduğunuzda, milli takımda da son derece dikkat çekersiniz ve kalede Avrupa Şampiyonası kadrosundaki yer için gerçekten devreye girme şansınız olur. Bence burada bir düello yaşanacak."

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Nations League'de Almanya Milli Takımı kalesinde kim başlayacak?

Klopp, geçen perşembe düzenlenen basın toplantısında da, geçmişte sık sık sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli ter Stegen'i başlangıçta birinci kaleci olarak düşündüğünü ima etmişti.

Yeni milli takım teknik direktörü, görünüşe göre Urbig'i de onun arkasında geliştirip uzun vadede Almanya kalesinin bir numarası olarak konumlandırmak istiyor. 23 yaşındaki kaleci, geçen sezondan bu yana FC Bayern Münih'te forma giyiyor; burada Manuel Neuer'in yedeği olarak görev yaparken aynı zamanda düzenli olarak süre alıyor.

Klopp, ter Stegen, Urbig ve Nübel'in yanı sıra Nations League maçları için Frankfurt'tan Noah Atubolu ile Augsburg'dan Finn Dahmen'i de kadroya çağırmıştı. Ancak ikili için forma şansı en erken Sırbistan'a karşı oynanacak üçüncü maçta ve Yunanistan'la rövanşta gündeme gelebilir.