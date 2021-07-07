İki maç ceza alan Gabriel Jesus, Copa America finalinde Brezilya kadrosunda yok
Copa America’da dev final Brezilya ile Arjantin’i karşı karşıya getirecek. Ancak Sambacılar bu önemli maça Gabriel Jesus’tan yoksun çıkacak.
Jesus, çeyrek finalde Brezilya’nın Şili’yi 1-0 yendiği maçın 48. dakikasında doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL), Jesus’a iki maç ceza verdi. Brezilya’nın cezaya itiraz etme şansı bulunmuyor.
Brezilya’nın Peru ile oynadığı yarı final maçında görev yapamayan Jesus, finalde de kadroda yer alamayacak.
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24 yaşındaki oyuncu hava topu mücadelesinde rakibi Eugenio Mena’ya uçan tekme atmıştı. Maçın ardından hareketi kasıtlı yapmadığını belirten Jesus, Mena’dan özür diledi.
Kararı beğenmedi
İki maç men cezasının yanı sıra 5000 dolar da para cezasına çarptırılan Jesus, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kararı doğru bulmadığını söyledi.
“İki maç ceza ve itiraz hakkımız yok. Tebrikler CONMEBOL. Sanırım pozisyonu izlemediniz.”
Neymar da takım arkadaşına sosyal medyadan destek verdi.
“Böyle kararlar veren insanların insafına kalmak gerçekten üzücü.”
Jesus’un ilk kırmızısı değil
Brezilya ile Peru iki yıl önce Copa America finalinde karşı karşıya gelmişti. Jesus, Brezilya’nın 3-1 kazandığı maçta çift sarı kartla oyun dışında kalmıştı.
Copa America’da merakla beklenen final, 11 Temmuz Cumartesi TSİ 03.00’te Maracana Stadı’nda oynanacak.
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